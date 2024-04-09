أصول صندوق ETF البيتكوين التابع لشركة BlackRock تقترب من 20 مليار دولار!

الأصول الموجودة في صندوق ETF البيتكوين التابع لشركة BlackRock بلغ عتبة قريبة من 20 مليار دولار.

أفاد “إريك بالتشوناس”، الخبير البارز في مجال صناديق الاستثمار المتداولة ببلومبرغ أنه لم يبق الكثير أما تحقيق هذا المعلم التاريخي.

هذا التطور يصنف الصندوق ضمن أعلى 3% بين صناديق ETF، متجاوزا بذلك مؤسسات مالية معترف بها على نطاق واسع مثل iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)، iShares MSCI Japan ETF (EWJ)، VanEck Semiconductor ETF (SMH)، وiShares TIPS Bond ETF (TIP).

نجح صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT)، المنضوي تحت لواء شركة “BlackRock”، في دخول نادي 10 مليار دولار في مارس الماضي، محققا هذا الإنجاز البارز في غضون سبعة أسابيع فقط، ما يمثل رقم قياسي جديد يتفوق على الرقم القياسي السابق الذي استغرق تحقيقه ثلاث سنوات وكان محتفظ به بواسطة صندوق GLD المتخصص في الذهب.

هذا النجاح غير المسبوق لصندوق BlackRock Bitcoin ETF قد فتح الباب أمام مشاركة أسماء بارزة في القطاع المالي، مثل Citadel، UBS، وGoldman Sachs في دعم وتأييد صندوق ETF البيتكوين الخاص بشركة BlackRock.

في يوم الاثنين الماضي، شهد صندوق IBIT ETF من BlackRock تداولات تجاوزت 1 مليار دولار، متفوقا بذلك على منافسيه FBTC من Fidelity و BITB من Bitwise، وARKB من Ark.

بهذا، يحتل صندوق IBIT ETF من BlackRock المرتبة 88 بالنظر إلى إجمالي الأصول التي يديرها.

في سياق صناديق الاستثمار المتداولة ذات الشعبية الكبيرة استنادا إلى الأصول التي تخضع للإدارة، يحتل صندوق SPDR S&P 500 ETF المرتبة الأولى بأصول تقدر بـ363.23 مليار دولار، كونه أولى المؤسسات الاستثمارية المتداولة التي صممت لتتبع مؤشر S&P 500 لسوق الأسهم.

يليه كل من iShares Core S&P 500 ETF وVanguard Total Stock Market ETF في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

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