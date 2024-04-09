قفزة تاريخية في حجم التداول الفوري للعملات المشفرة ووصولها لأعلى مستوى لها منذ 4 سنوات

شهد شهر مارس زيادة كبيرة في حجم التداول الفوري لأكبر عشر منصات تداول للعملات المشفرة، حيث سجلت منصات التداول نموا بنسبة 119٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ظل ارتفاعات قياسية لسعر عملة البيتكوين التي تجاوزت حاجز 73,000 دولار.

تحقق مستويات تداول غير مسبوقة منذ مايو 2021، جاء بعد استمرار النمو القوي في حجم التداول على المنصات المركزية، والذي كان له أثر ملحوظ خلال العام الماضي، حيث زاد الحجم إلى أضعاف مضاعفة.

في السياق ذاته، شهدت العملات المشفرة ارتفاع متواصل لمدة ستة أشهر، حيث أضافت عملة البيتكوين 17٪ إلى قيمتها خلال شهر مارس، مسجلة بذلك أعلى قيمة لها على الإطلاق.

هذا النمو الديناميكي في حجم التداول بالمنصات المركزية تجاوز نسبة 100% مقارنة بشهر فبراير.

أشار “فيفيان لين”، من BingX، إلى أن العملات المشفرة تكتسب زخم مع توسع حالات استخدامها وتطور الإطار التنظيمي، مما يساهم في انتعاش الأسعار.

وأضاف أن الارتفاع في التداول الفوري يعتبر مؤشر قوي على اهتمام المتداولين الجدد.

كما سجل حجم التداول الفوري والمشتقات ارتفاع قياسي بنسبة 92.9٪ ليصل إلى 9.12 تريليون دولار، مع تزايد اهتمام المتداولين تزامنا مع وصول البيتكوين لأعلى قيمة له على الإطلاق، بحسب تقرير من CCData.

حافظت منصة بينانس على صدارتها بحجم تداول وصل إلى 1.13 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 123٪ من 506 مليار دولار في فبراير، وبذلك زادت حصتها السوقية إلى 54%. تلتها Upbit بنسبة 11%، وByBit بـ9%، وOKX بـ8%.

وتبين أن حجم التداول الفوري ما زال يتفوق على أسواق المشتقات بزيادة قدرها 108% ليصل إلى 2.94 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2021، وفقًا لـ CCData.

النمو السنوي في الحجم يشهد زيادات كبيرة، حيث سجلت ByBit نمو بنسبة 600%.

ومع الاقتراب من حدث الانقسام المرتقب، الذي غالبا ما يؤدي إلى ارتفاعات في سعر البيتكوين، يتوقع المحللون تحقيق قيمة بستة أرقام للعملة قريبا، مما يزيد من أهمية الصناديق الاستثمارية المتداولة في العملات المشفرة.

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