الهيئة المالية التنظيمية في هونغ كونغ تحذر من منصات تداول العملات المشفرة غير المرخصة!

الهيئة التنظيمية المالية في هونغ كونغ تصدر تحذير للجمهور بشأن منصات تداول العملات المشفرة غير المرخصة، مؤكدة على المخاطر المرتبطة بالتداول عبر منصات غير مصرح بها.

تم تصنيف منصة “Sure X”، التي تعمل تحت عدة أسماء مثل “Sure Bit International Pte Ltd” و “Sure Bit International Ltd.”، ضمن قائمة تحذيرات هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC)، مع التأكيد على أن المستثمرين قد يتعرضون لخطر الوصول إليها عبر وسائل أخرى.

الهيئة ركزت أيضا على التحديات التي يواجهها المستثمرون في سحب الأموال من المنصة، مما يشير إلى إمكانية حدوث سوء تصرف من هذه المنصة المشبوهة.

وفي سياق متصل، أبرزت الهيئة التنظيمية مخاوف مماثلة بشأن منصتي HKCEXP وEDY، مشيرة إلى مزاعم بأنشطة احتيالية وادعاءات كاذبة بالانتماء لمؤسسات مالية معروفة في هونغ كونغ.

في ظل التزامها بحماية المستثمرين، شددت هونغ كونغ اللوائح المتعلقة بتداول العملات المشفرة وأطلقت مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية والوعي العام حول منصات تداول الأصول الافتراضية المرخصة.

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