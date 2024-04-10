منصة Bitget تقدم فرصة حصريّة للمستخدمين الجدد: انضم الآن واربح مكافآت قيّمة! هل أنت متحمس للانضمام إلى عالم العملات الرقمية وتحقيق الأرباح؟ إذا كانت الإجابة نعم، فإليك الفرصة التالية! بمناسبة الإطلاق الناجح لمجمع إدراج رموز العملات الرقمية ENA وDOPE على منصة Bitget، أطلقت المنصة فرصة جديدة للمستخدمين الجدد للمشاركة والفوز بجوائز قيّمة. انضم خلال فترة العرض الترويجي لتحصل على فرصة مثيرة لاكتشاف عالم التداول وتحقيق أرباح لا مثيل لها! ما هي الجوائز المتوفرة؟ ستختار منصة Bitget ما عدده 300 فائز بشكل عشوائي، وكل فائز سيحصل على 50 BGB!

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخزين عملاتك في BGB/USDE/USDT والحصول على مكافآت إضافية بعملات ENA وDOPE! كيف يمكنك المشاركة؟ بسيطة! ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية: قم بالتسجيل والإيداع بمبلغ لا يقل عن 20 دولار خلال فترة العرض الترويجي. أكمل عملية التحقق KYC لتأكيد مشاركتك والحصول على الجوائز. استمتع بفرصتك للفوز بجوائز قيمة! متى تبدأ الحملة ومتى يتم توزيع الجوائز؟ فترة الحملة: من 2 إبريل إلى 6 إبريل 2024 الساعة 23:59 (UTC+8).

سيتم توزيع الجوائز خلال عشرة أيام عمل بعد انتهاء العرض الترويجي، حتى يتمكن المشتركون المحظوظون من الانضمام إلى Launchpool. شروط المشاركة: الحملة مخصصة للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يجب على المشاركين إكمال عملية التحقق KYC لتأهيلهم للجوائز.

يجب أن يكون صافي مبلغ الإيداع إيجابيًا خلال فترة العرض الترويجي. لا تدع الفرصة تفوتك! انضم الآن إلى فعاليات Launchpool المثيرة وابدأ رحلتك في عالم التداول مع Bitget. سجّل الآن واستفد من هذه الفرصة الرائعة لكسب المكافآت وتحقيق الأرباح! إذا كان لديك أي استفسارات أو تحتاج إلى مساعدة، لا تتردد في الاتصال بفريق الدعم لدى منصة Bitget. نصائح: لتجنب أي مشاكل في تلقي الجوائز، يرجى التأكد من استيفاء جميع الشروط والأحكام المذكورة.

احرص على الانضمام باستخدام حساب واحد فقط، حيث لن يكون المستخدمون الذين يسجلون بحسابات متعددة مؤهلين للجوائز. انضم الآن وابدأ رحلتك الربحية مع Bitget!

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