زيادة ملحوظة في نشاط تداول Ordinals مع اقتراب حدث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين

مع اقتراب حدث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين بأسبوع واحد، تشهد شبكة البيتكوين موجة جديدة من الطلب المتزايد، مدفوعة جزئيا بزيادة نشاط المتداولين العاديين.

بيانات من mempool.space توضح أن رسوم المعاملات قد ارتفعت، مع دفع المستخدمين ما يزيد عن 90 ساتوشي لكل بايت، مما رفع متوسط تكلفة المعاملة إلى حوالي 8.50 دولار لكل معاملة.

يلاحظ أيضا تزايد في نشاط التداول، مع تسجيل أكثر من 162 ألف معاملة في يوم واحد، مقارنة بمتوسط شهري يقدر بـ90,280 معاملة.

هذا التزايد في النشاط تلاه زيادة في الإنفاق على رسوم المعاملات، والتي بلغت 1.24 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في الشهر الماضي.

تأتي هذه الزيادة في الرسوم مع ترقب السوق لحدث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين، الذي من المتوقع أن يقلل من معدل تضخم العرض بنسبة النصف.

أشار “جيمس فان ستراتن”، كبير محللي “CryptoSlate”، عبر منصة X إلى أن الرسوم بدأت ترتفع بشكل كبير، متوقعا أن يكون حدث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين محفز كبير لهذه الزيادة.

إضافة إلى ذلك، يتوقع حدث مهم آخر في 19 أبريل مع تنشيط بروتوكول “Runes”، وهو معيار رمزي جديد للبيتكوين، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة إضافية في الرسوم.

يُعد هذا التطور دليل آخر على تزايد شعبية البيتكوين كمنصة لتداول NFT وغيرها من الرموز الرقمية “Ordinals”، متجاوزا الايثيريوم في بعض الأحيان من حيث حجم التداول.

على الرغم من التحديات التي تفرضها الرسوم المرتفعة، فإنها توفر دعما ماليا للمعدنين، خاصة بعد حدث الانقسام الذي سيخفض المكافآت.

يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التطورات على شبكة البيتكوين ومستقبلها.

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