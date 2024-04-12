محلل بلومبيرغ: من غير المتوقع رفع دعوى قضائية أخرى إذا رفضت هيئة SEC صناديق ETF الايثيريوم

في ضوء الأحداث الجارية، يظهر تحليل حديث أجراه “إريك بالتشوناس”، وهو محلل مختص بصناديق الاستثمار المتداولة في شركة بلومبيرغ، توقعات متشائمة بخصوص مستقبل صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بعملة الايثيريوم (ETH) في السوق الأمريكية.

يعتقد “بالتشوناس” أنه من غير المحتمل أن توافق الهيئات التنظيمية الأمريكية على هذه الصناديق، مشيرا إلى أن القطاع المالي للعملات المشفرة قد لا يسعى جديا لخوض معارك قانونية من أجل ذلك.

هذا التحليل يعتبر تحول كبير عن النبرة التفاؤلية التي اتسم بها “بالتشوناس”، خاصة عندما تناول موضوع صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والتي حصلت على الموافقة في يناير.

تثار تساؤلات حول جدوى القتال من أجل إقرار صناديق الاستثمار المتداولة لعملة الايثيريوم، وذلك في ضوء الرفض المحتمل من هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) لتلك الصناديق بحلول الموعد النهائي في شهر مايو المقبل.

يشير “بالتشوناس” إلى أن التكلفة العالية والوقت الذي يُستثمر في هذه المساعي قد لا يُترجم إلى عوائد ملموسة، مستشهدا بأن صناديق العقود الآجلة للايثيريوم تمثل فقط نسبة ضئيلة مقارنة بنظيرتها من البيتكوين.

على الجانب الآخر، شهد صندوق ProShares Bitcoin Strategy ETF، كأول صندوق استثماري متداول لعقود البيتكوين الآجلة، جمع مليار دولار في أول يومين من إطلاقه في 2021، ما يشير إلى اهتمام استثماري كبير في البيتكوين.

في المقابل، لم يتمكن صندوق “ProShares Ether Strategy ETF”، الذي أُطلق بعد عامين، من جذب نفس القدر من الاهتمام، حيث اقتصرت الأصول التي يديرها على 72 مليون دولار فقط.

تعليقات من الجهات الراعية لبعض أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تؤكد على المكانة الفريدة التي تحتلها البيتكوين في السوق المؤسساتي مقارنة بالإيثيريوم.

من جهة أخرى، يرى بعض المتحمسين للإيثريوم أن هناك مجالا للنمو والاعتراف بصناديق الاستثمار المتداولة المتعلقة بالإيثريوم، خاصة عند مقارنتها بنظيراتها من البيتكوين.

سابقا، عارضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين بدعوى أنها عرضة للتلاعب.

ومع ذلك، أدى ضغط قانوني من شركة Grayscale إلى تغيير هذا الموقف، مما سمح في نهاية المطاف بإقرار صناديق الاستثمار المتداولة.

يثير هذا التطور تساؤلات حول إمكانية تكرار هذا السيناريو بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة للإيثيريوم، وما إذا كانت الشركات ستكون مستعدة لتحمل التكاليف القانونية المترتبة على ذلك.

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