صندوق ETF البيتكوين الخاص بشركة Blackrock يحقق معلم قياسي جديد

نجح صندوق ETF البيتكوين التابع لشركة BlackRock، المعروف باسم IBIT، في تجاوز حاجز 15 مليار دولار من إجمالي التدفقات الداخلية، مسجلا بذلك مستوى قياسي جديد منذ بدء تداوله في 11 يناير.

على الرغم من ذلك، شهدت إجمالي التدفقات اليومية للصناديق الفورية المتداولة للبيتكوين تباطؤ منذ بلوغها ذروتها في 12 من مارس، حيث سجلت هذه الصناديق 1.05 مليار دولار.

صندوق IBIT من شركة BlackRock يسجل رقم قياسي جديد في التدفقات اليومية:

حقق صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock أكبر تدفق يومي فردي له منذ 5 أبريل، بمجموع 192.1 مليون دولار، مما رفع إجمالي التدفقات إلى 15.1 مليار دولار، بحسب بيانات “Farside”.

أشار “إريك بالتشوناس”، المحلل لدى بلومبرغ للصناديق المتداولة في البورصة، إلى أن صندوق IBIT شهد زيادة بأكثر من 50٪ وجذب 15 مليار دولار من رأس المال الجديد في غضون ثلاثة أشهر فقط، مؤكدا على أن هذا الأداء يفوق أداء أي صندوق استثمار متداول آخر ضمن محفظة BlackRock المكونة من 421 صندوق، ما يبرز نجاحه الملحوظ في السوق.

تصدر صندوق IBIT قائمة التدفقات الواردة لصناديق البيتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة في اليوم السابق، متجاوزا صندوق GBTC التابع لشركة Grayscale، الذي شهد تدفقات خارجية بقيمة 124.9 مليون دولار.

كما تلقى BITB من Bitwise تدفقات واردة بقيمة 11.1 مليون دولار، بينما جذبت BRRR من Valkyrie وFBTC من Fidelity تدفقات بقيمة 8.4 مليون دولار و4.6 مليون دولار على التوالي.

تجاوزت أصول صندوق FBTC التابع لشركة Fidelity ما عدده 151,000 بيتكوين (10.7 مليار دولار)، بينما جمع صندوق ARKB الخاصة بـ Ark Invest 21 Shares أكثر من 43,000 BTC (3 مليار دولار).

ومن الجدير بالذكر أن الصناديق الجديدة للاستثمار المتداول للبيتكوين الفورية تسيطر الآن على أكثر من 524,000 بيتكوين من الأصول (بما قيمته 37 مليار دولار).

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