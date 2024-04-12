هونغ كونغ تقترب من إنجاز هام بترخيص والموافقة المحتملة على صناديق ETF البيتكوين والايثيريوم

تقف هونغ كونغ على عتبة لحظة فارقة في سوق العملات المشفرة، مع ظهور إشارات تدل على قرب الحصول على الموافقة التنظيمية لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية، التي تستثمر مباشرة في البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH).
الخبر ذكرته وكالة بلومبرغ وأخبرت أن الموافقة التنظيمية قد تُمنح يوم الاثنين المقبل.
من بين الجهات المحتمل أن تحصل على الموافقة المتوقعة توجد الذراع الدولية لإدارة الأصول الصينية، Harvest Fund Management، وشراكة بين Bosera Asset Management وHashKey Capital.
حيث تخطط هذه الكيانات لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والإيثيريوم بانتظار موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات وإتمام تفاصيل الإدراج في بورصة هونغ كونغ.
الموافقة المتوقعة على صناديق الاستثمار المتداولة المخصصة للعملات المشفرة في هونغ كونغ تعكس التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة، حيث لاقت حلول البيتكوين الفورية اهتمام ونشاط كبير في السوق في وقت سابق من هذا العام.
مع ذلك، من المثير للاهتمام أنه على الرغم من الموافقة على صناديق ETF البيتكوين في الولايات المتحدة، لا تزال حلول الايثيريوم تواجه تساؤلات كبيرة هناك.
في هونغ كونغ، حتى الآن، لم تتوفر أي من هذه الأدوات، ولكن إذا تحولت الشائعات إلى حقائق، فإن كلا الصندوقين (البيتكوين والايثيريوم) سيتم تقديمهما إلى السوق في وقت واحد.
الوضع مع صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم في الولايات المتحدة لا يزال غير واضح، حيث حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن الطلبات في 23 مايو.
ومع ذلك، لم يقتصر الأمر على عدم تعليق الهيئة على الوضع بأكمله فحسب، بل بدأت أيضا في التحقيق مع مؤسسة الايثيريوم وهي منظمة رئيسية غير ربحية مرتبطة بمشروع الايثيريوم.
في ظل غياب التفاصيل الكاملة، تعج مناقشات الخبراء في القطاع المالي بآراء وتقييمات مختلفة.
وإذا وصلنا إلى نوع من الإجماع، فإن الصورة الحالية لصناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم في السوق الأمريكية لا تبدو مواتية حتى الآن.
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