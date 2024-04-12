مؤسس FTX يتقدم باستئناف ضد الإدانة والحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة!

قدم “سام بانكمان فريد”، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX المتعثرة، استئناف ضد إدانته والحكم عليه بتهم التآمر والاحتيال.

تم تقديم الاستئناف في المحكمة قبل ساعات قليلة من انتهاء الموعد النهائي يوم الخميس.

في وقت سابق، أمر قاض بإيداع “بانكمان فريد” في سجن ذي حراسة منخفضة إلى متوسطة في شمال كاليفورنيا، بالقرب من منزل والديه.

ومن الجدير بالذكر أن “بانكمان”، خلال محاكمته وفترة انتظار الحكم، طلب البقاء في مركز احتجاز مانهاتن ذو السمعة السيئة، وقد كان سابقا نزيلا في مركز “متروبوليتان” ببروكلين.

جاء الاستئناف بعد أسبوعين من إصدار محكمة أمريكية حكمها بسجنه لمدة 25 عام، إضافة إلى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، مع ضرورة مصادرة 11 مليار دولار من أمواله.

كان “بانكمان” يُعتبر في يوم من الأيام بمثابة المنقذ لعالم العملات المشفرة، واشتهر برؤيته الإيثارية وقمصانه المميزة وملابسه القصيرة.

حيث تحول إلى أحد أصغر أصحاب الملايير العصاميين من خلال إمبراطوريته FTX، التي انهارت في غمضة عين بعد الكشف عن ممارساته التجارية المشبوهة.

بعد محاكمة شهيرة، أدين “بانكمان” في نوفمبر الماضي بتهم متعددة تشمل الاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت، وغسيل الأموال.

على الرغم من أن الحد الأقصى للعقوبة يمكن أن يصل إلى 115 عام، إلا أن الادعاء طالب بعقوبة تتراوح بين 40 إلى 50 عام.

طلب فريق الدفاع عن “بانكمان” الحكم بالسجن لمدة ست سنوات ونصف، لكن المحكمة في نهاية المطاف حكمت عليه بالسجن لمدة 25 عام.

خلال المحاكمة، شهد ضده العديد من المقربين، الذين اعترفوا بالذنب في أدوارهم المشبوهة في FTX وينتظرون الآن دورهم في الحكم.

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