منصة “Bitget” لتداول العملات الرقمية تُعلن عن زيادة تجاوزت 100% في حجم التداول في الربع الأول 2024

أصدرت “Bitget”، التي تعد واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة من حيث حجم التداول، تقرير الشفافية الخاص بها للربع الأول من عام 2024، لتكشف عن نمو ملحوظ عبر مختلف المقاييس.

أبرز التقرير زيادة بنسبة 100% في حجم التداول الفوري والعقود الآجلة مقارنة بالأرباع السابقة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في قيمة سعر العملة الأصلية للمنصة، BGB.

بحسب التقرير، بلغ حجم تداول العقود الآجلة في Bitget نحو 1.4 تريليون دولار، بزيادة قدرها 146% عن الربع السابق.

كما شهدت المنصة أعلى زيادة في حصتها السوقية بين أسواق المشتقات، مع نمو بلغ 2.4% في شهر مارس وحده.

شهد حجم التداول الفوري ارتفاع كبير بنسبة 113%، متجاوزا 60 مليار دولار المسجلة في الربع الأول من عام 2024.

تتوافق هذه الأرقام مع الزيادة الإجمالية في حجم التداول عبر صناعة العملات المشفرة.

في شهر مارس، شهدت أحجام التداول الفورية في أكبر منصات تداول العملات المشفرة زيادة بنسبة 119% مقارنة بالعام السابق، وأكثر من 100% مقارنة بشهر فبراير.

شهدت قاعدة مستخدمي Bitget توسع كبير، حيث تخدم الآن أكثر من 25 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة ومنطقة.

صرح “جراسي تشين”، المدير العام لشركة “Bitget”، بأن “Bitget” قد ضاعفت هذا العام التزامها بتحسين عروض السوق الفورية.

وأضاف ذات المتحدث:

لا نسعى فقط لتعزيز موقعنا في السوق، بل نهدف أيضا إلى المساهمة بشكل فعال في النظام البيئي الأوسع للعملات المشفرة، ودعم الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية للنمو.

حققت عملة المنصة BGB، أداء قوي في الربع الأخير 2023، محققة أعلى مستوياتها على الإطلاق وتجاوزت عتبة 1 دولار في فبراير.

منذ بداية العام، سجلت BGB مكاسب بنسبة 434%، متفوقة على البيتكوين ومثبتة نفسها كأفضل العملات أداء بين عملات منصات التداول المركزية.

حاليا، تُعتبر واحدة من أكبر 70 عملة مشفرة، بقيمة سوقية تتجاوز 1.8 مليار دولار وحجم تداول يومي يبلغ 81 مليون دولار.

للمقارنة، تبلغ القيمة السوقية لعملة BNB الخاصة بمنصة بينانس 89 مليار دولار.

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