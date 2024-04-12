سولانا تتصدر وتتفوق على شبكة BNB وTron بزيادة 400% في إجمالي رسوم المعاملات

في تطور لافت ضمن قطاع العملات المشفرة، أظهرت شبكة البلوكشين سولانا، تفوق واضح من حيث النشاط المالي المتعدد الشبكات، مع ارتفاع إجمالي رسوم المعاملات بنسبة تقارب 400٪.

هذه الزيادة الملحوظة مكنت سولانا من تخطي شبكة BNB Chain وTron في إجمالي الرسوم المحصلة.

على الرغم من ذلك، تحتفظ الايثيريوم بموقعها الرائد كأعلى منصة مولدة للرسوم، بتحصيلها لرسوم معاملات بقيمة تقارب 606 مليون دولار.

من جهة أخرى، اتخذت شبكات البلوكشين الطبقة الأولى كالايثيريوم وسولانا خطوات إضافية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ بداية العام حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، دخلت Fantom وNEAR إلى عرس الطبقة الأولى، مقدمتين تطورات هامة في مشاريعهما.

النمو المتزايد لشبكات بلوكشين الطبقة الأولى:

وفقا لبيانات من “The Block Pro” فإن شهر مارس اختتم بإشارات إيجابية لشبكات البلوكشين الطبقة الأولى مثل الايثيريوم وسولانا وFantom وNEAR.

تحديدا، سجلت الايثيريوم وسولانا أعلى قيم لها منذ بداية العام، بقيم تبلغ حوالي 4094 دولار و210 دولار على التوالي، مما عزز التفاؤل في السوق.

شهدت سولانا أيضا زيادة بنسبة 91٪ في القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)، لتحتل المرتبة الثانية بعد الايثيريوم التي سجلت زيادة شهرية بقيمة تقريبا 3.8 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، حققت Fantom وNEAR وسولانا زيادات كبيرة في القيمة السوقية، بنسب شهرية تبلغ حوالي 115% و88% و62% على التوالي.

تُعزى هذه المكاسب بشكل أساسي إلى إعلان NEAR عن طبقتها لتوفير البيانات وتحديث Sonic الخاص بشبكة Fantom، بينما يعود نجاح سولانا إلى عدة عوامل أخرى.

يُشار إلى أن تحديث Sonic لشبكة Fantom يهدف إلى تحسين سرعات المعاملات بشكل كبير ليصل إلى 2000 معاملة في الثانية (TPS) وتعزيز دعم التمويل اللامركزي (DeFi).

بينما يقدم حل توفير البيانات من NEAR طريقة فعالة من حيث التكلفة والأمان لتوفير البيانات لمطوري ومجموعات الايثيريوم.

تُظهر هذه التطورات نظرة متفائلة لشبكات البلوكشين الطبقة الأولى المذكورة، حيث حققت سولانا والايثيريوم، بشكل خاص، تقدم ملحوظ في مشاريعهما.

ومع ذلك، يمر السوق بمرحلة تقلبات شديدة مع اقتراب حدث الانقسام القادم من البيتكوين، مما يؤدي إلى تحركات سعرية متقلبة للعملات المشفرة الأصلية لهذه الشبكات، ETH وSOL وNEAR وFTM.

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