50% من عمليات اطلاق العملات الرقمية الجديدة على سولانا عبارة عن عمليات احتيال

تعاني شبكة سولانا منذ مدة من عدة انقطاعات ومشاكل تقنية.

إلا أنها في الفترة الأخيرة جذبت العديد من المستثمرين والمهتمين بالمشاريع الجديدة التي يتم اطلاقها على الشبكة، خاصة بعد ازدهار بعضها وتحقيقها لارتفاعات خيالية.

وهو الأمر الذي جعل البعض يبحث بجنون عن المشاريع الجديدة ويستثمر بها خوفا من فوات الفرصة.

إلا أن الأمور ليست وردية مثلما يتصور البعض حيث تشهد شبكة سولانا زيادة ملحوظة في المشاريع الاحتيالية، إذ كشفت منصة Blockaid أن 50% من المشاريع الجديدة التي يتم إطلاقها على بلوكشين سولانا عبارة عن مشاريع احتيالية.

حيث تستفيد هذه المشاريع من الاقبال الكبير على الشبكة مثلما أسلفنا الذكر بالاضافة إلى الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي مثل التيليغرام وتويتر وDiscord للترويج وخداع المستثمرين.

ووفقا لذات المنصة فإن عمليات الشراء أصبحت أسرع وأكبر لعملات المشاريع الجديدة التي تطلق على شبكة سولانا.

وبحسب التقرير فإن شبكة سولانا تفتقر إلى التدابير الأمنية الكافية الأمر الذي يجعلها عرضة للاستغلال من طرف المحتالين.

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