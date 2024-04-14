إليكم أبرز الدول التي تمتلك حكوماتها أكبر عدد من العملات المشفرة حسب تقرير "Arkham"

وفقا لتقرير حديث من منصة “Arkham Intelligence” يوضح معلومات حول الحكومات العالمية وما تمتلكه من العملات الرقمية المشفرة.

وفقا لما نشرته المنصة على منصة X فإن الحكومة الأمريكية هي أكبر حامل للعملات الرقمية المشفرة حيث لديها أكثر من 212 ألف بيتكوين وليس البيتكوين وحسب بل لديها أيضا عملات ايثيريوم.

بعدها تحل في المرتبة الثانية الحكومة البريطانية حيث لديها أكثر من 61 ألف بيتكوين وبعدها الحكومة الألمانية التي تملك تقريبا 50 ألف بيتكوين.

ووفقا لذات بيانات “Arkham” فإن حكومة السلفادور تملك 5719 بيتكوين.

وعليه فإن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا من بين الدول التي تمتلك أكبر حيازات حكومية من العملات المشفرة، حسبما تظهر بيانات Arkham

بالنسبة لنشاط هذه العملات فإن البيتكوين التابع لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أكثرها نشاطا بينما الخاص بالحكومة البريطانية فلم يتحرك من يوليو 2021.

هذا وتنوي حكومة السلفادور الاستمرار في نهج شراء البيتكوين بمعدل 1 بيتكوين يوميا.

للعلم التقرير لم يشمل بعض الحكومات مثل من الحكومة الصينية التي من المحتمل أن تملك أكثر من 190 ألف بيتكوين.

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