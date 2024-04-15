تصفية ما يقارب المليار دولار في سوق العملات المشفرة

أفادت منصة CoinGlass بأن قيمة التصفية في سوق العملات المشفرة بلغت أكثر من 963 مليون دولار خلال آخر 48 ساعة، مما يمثل الحدث الأكبر من نوعه منذ بدايات شهر مارس.

(التصفية في سوق الكريبتو هنا تتعلق بأصحاب المراكز الطويلة الذين فتحو صفقات فيوتشر يتوقعون فيها ارتفاع البيتكوين أو العكس المراكز القصيرة الذين يتوقعون التراجع وكانت تصفية المراكز الطويلة هي الأكبر).

في بداية شهر مارس، شهد السوق تصفية تجاوزت قيمتها 1.1 مليار دولار خلال يوم واحد عقب انخفاض البيتكوين بنسبة 10% بعد أن سجل مستويات قياسية جديدة.

مثلما أشرنا في الشرح السابق المراكز الطويلة كانت تمثل النسبة الأكبر من عمليات التصفية بمقدار 772 مليون دولار.

يوم السبت الماضي، شهد سوق الكريبتو انهيار لسعر البيتكوين بأكثر من 8% نتيجة للتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث شنت إيران هجوم انتقامي بمئات الطائرات بدون طيار والصواريخ ضد الكيان الصهيوني.

على منصة بينانس، تم تنفيذ أكبر أمر للتصفية بقيمة 8.46 مليون دولار.

وفي المجمل، خسر نحو 260,000 متداول للعملات المشفرة أموالهم خلال تلك الفترة في واحدة من أشد الأزمات التي شهدها السوق في السنوات الأخيرة.

من الجدير بالذكر أن منصة OKX تفوقت على بينانس من حيث إجمالي عمليات التصفية، حيث وصلت عمليات التصفية لقيمة 412 مليون دولار مقابل 365 مليون دولار على بينانس.

وتُعتبر منصات Huobi وBitMEX وBitfinex أيضا من بين المنصات الأبرز فيما يخص إجمالي عمليات التصفية.

في وقت نشر هذه المقالة لا تزال القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة منخفضة بشكل ملحوظ خلال 24 ساعة الأخيرة، مع استمرار سيطرة البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) على قمة أحجام التصفية، تليهما عملة سولانا (SOL) وDOGE.

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