تحليل الوضع الحالي لسعر البيتكوين: مع توقعات بأن يستمر التصحيح لأيام قادمة!

على الرغم من التعافي الذي شهده سعر البيتكوين بعد أن وصل إلى مستوى 61,000 دولار وهو ما يعد انخفاض كبير وحدث كل ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تشير التوقعات الأخيرة الصادرة عن المحللين في “CryptoQuant” إلى احتمالية وجود تصحيح آخر قريبا.

تم تسليط الضوء على هذا الأمر في منشور لمنصة “CryptoQuant” صدر يوم أمس الاثنين، حيث بيّن المحلل المعروف بإسم “GAAH”، بأن الحماس الصعودي السائد في السوق قد يكون مفرط.

كما يُظهر التحليل أن معدلات التمويل المتوسطة للعقود الآجلة لمدة 30 يوم لا تزال مرتفعة للبيتكوين، حتى بعد التراجع الأخير في الأسعار، مما يعكس الوضع الذي كان عليه الحال عند بلوغ سعر البيتكوين لأعلى مستوى له في عام 2021، وهو ما يعتبر حاليا أكبر مقاومة على الإطلاق للعملة.

بالنسبة لذات المحلل “GAAH”، فإن الأسعار تتحرك ضمن قناة محددة مع تقلبات تصل إلى حوالي 20٪، وهو ما يمثل فرصة مثالية للمستثمرين الكبار لإنشاء مراكز ضخمة.

تأتي هذه الملاحظات في أعقاب تجارب مماثلة في نهاية 2022، حيث كانت أسعار التمويل في وضع هبوطي مشابه، وكان سعر البيتكوين آنذاك أقل بـ 25٪ مما هو عليه اليوم.

منذ ذلك الحين، شهد البيتكوين عدة تصحيحات قصيرة بنسبة تقارب 20٪، مع العلم أنه لم يشهد مستويات تمويل مرتفعة كالتي نراها اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الارتفاع السريع في قيمة العملة قد حفز العديد من المستثمرين الأفراد على البدء في جني الأرباح.

وقد بلغت نسبة أرباح الناتج المُنفق (SOPR) لحاملي العملة بشكل قصير الأجل مستويات تدل على “الجشع الشديد” في مارس، وهي الآن تعود إلى موقف أكثر توازن.

من جهة أخرى، قام “جيمس تشيك”، المحلل الرئيسي في “Glassnode”، بالتعليق على هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الانخفاض الأخير دون نسبة 1.0 في SOPR هو إشارة صحية للمضاربين على الارتفاع.

ينصح “تشيك” بمراقبة إعادة اختبار مستوى 1.0 والتغلب عليه بدلا من مجرد مواجهة مقاومة.

هذه الديناميكيات السوقية تظهر تعقيد الوضع الراهن والحاجة للتحليل المستمر والعميق قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.

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