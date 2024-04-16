السوق يتحول إلى الاتجاه الهبوطي مع توقعات سلبية تجاه سعر البيتكوين

يبدو أن الحماس الذي شهده السوق الصاعد قد بدأ في التلاشي، وذلك مع استمرار تصحيح سوق العملات المشفرة وتراجع القيمة السوقية للعملات الرقمية.

اليوم 16 أبريل، أعرب المحلل المعروف “كولد بلود شيلر”، الذي يتابعه أكثر من 269,000 متابع على منصة X، عن رأيه قائلا إن البيتكوين لا تزال تلقي بظلالها على سوق العملات الرقمية المشفرة.

شهد سعر البيتكوين تراجع بنسبة 15% منذ أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في 14 مارس، لكن تاريخ دورات السوق تشير إلى أن التصحيحات قد تصل إلى أكثر من 30%.

هذا يمكن أن يعيد سعر البيتكوين إلى حوالي 51,000 دولار، مما قد يؤدي إلى تسارع الانخفاض لدى العملات الرقمية البديلة.

احتمالية تعمق التصحيح:

في بداية دورة عام 2021، شهدت عملة البيتكوين تصحيح بنسبة 25%، حيث تراجع سعرها من أكثر من 40,000 دولار إلى 30,000 دولار خلال مدة شهر.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، تراجعت العملة بنسبة 53% من 63,000 دولار في أبريل إلى 30,000 دولار في يوليو.

وبالتالي، فإن تصحيح بنسبة 30% من مستوى 73,000 دولار سيعيد الأسعار إلى حوالي 50,000 دولار، وهو ما يبدو منطقي بناء على التحركات السابقة للسوق.

في 15 أبريل، تحدث المحلل “ويلي وو” عن احتمالية الانتقال إلى سوق هابطة إذا انكسر الدعم القائم عند 58,900 دولار، مؤكدا أن الأسواق لا تزال بعيدة عن بيئة صعودية مناسبة على المدى الطويل.

من جانبه، أشار محلل “Glassnode” إلى علامات السوق الهابطة، قائلا إنها تحدث عندما يشتري عدد كبير جدا من الأشخاص الكثير من العملات بسعر مرتفع جدا

من جانبه أشار المحلل “لوك مارتن” بالقول:

فقدت العديد من العملات الرقمية البديلة تقريبا ستة أشهر من المكاسب في غضون أسبوعين فقط، وأن بعضها يقترب من أدنى مستويات دورة السوق الهابطة بنسبة 15 إلى 20%.

وفي الوقت نفسه، أشار حساب “Rekt Capital” على منصة X إلى أنه كان هناك دائما ارتداد قبل حدث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين، وأن هذه الدورة ليست استثناء.

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