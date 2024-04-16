أكبر بنك فيدرالي في ألمانيا يستعد لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية

يستعد Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)، الذي يعد أكبر بنك فيدرالي في ألمانيا، لإطلاق خدمات حفظ الأصول الرقمية، وذلك من خلال التعاون المشترك مع شركة تداول العملات المشفرة Bitpanda.

الخدمة الجديدة، التي من المقرر إطلاقها في النصف الثاني من عام 2024، تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على إدارة الأصول الرقمية من قبل العملاء المؤسسات والشركات.

وفقا للإعلان الرسمي، سيستفيد بنك LBBW من بنية الاستثمار كخدمة (IaaS) التي توفرها شركة Bitpanda Technology Solution لتقديم خدمات حفظ وشراء العملات المشفرة لعملائها.

أشارت شركة Bitpanda إلى أن البرنامج التجريبي لحفظ وشراء العملات مثل البيتكوين والايثيريوم وأصول رقمية أخرى ستخضع لمزيد من التطوير خلال الشهرين المقبلين.

أعرب الدكتور “يورغن هارينغيل”، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية للشركات في بنك LBBW، عن ثقته في الأصول المشفرة كجزء أساسي من نماذج الأعمال المستقبلية، مؤكدا أهمية هذا التعاون في إنشاء الأساس الفني والتنظيمي لدعم استراتيجيات العملات المشفرة الخاصة بعملائه.

مع تزايد انخراط البنوك ومديرو الأصول الألمانية في الأصول المشفرة، تبدو خطوات مثل هذه ضرورية لمواكبة التطورات التنظيمية المتوقعة من الاتحاد الأوروبي.

تحركات مماثلة تُشاهد في المؤسسات الأخرى مثل دويتشه بنك وDZ Bank، اللذين يسعيان أيضا لتطوير خدمات الحفظ الخاصة بهم واستكشاف إنشاء عملات مستقرة مقومة باليورو.

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