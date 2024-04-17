تحليل البيتكوين: ما هي الخطوة القادمة لسعر البيتكوين وهل سيحقق قمة جديدة قريبا؟

تراجع سعر البيتكوين وأثر على أغلب سوق الكريبتو في الأيام القليلة الماضية.

ولم يكن سوق الكريبتو الوحيد المتأثر بالأزمة الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط بل تعدى الأمر للأسواق المالية الأخرى ولم يسلم حتى الذهب من التأثير السلبي لهذه الأحداث.

العديد يسأل عن مسار البيتكوين وكيف ستكون خطوته القادمة خاصة بحلول حدث إنقسام مكافأة تعدين البيتكوين الذي لم يبقى له سوى ساعات قليلة.

وفقا للمحلل “نايف” وما نشره على قناته فإن البيتكوين مازال أمامه الكثير ليسجل قمة جديدة خاصة بعد السلبية وتغير الاتجاه بشكل واضح.

هذا وأستعرض “نايف” تحليلا للايثيريوم حيث يظهر زوج التداول ETH/BTC وصوله لمستوى دعم حاسم يمكن أن يقود إلى انخفاض قيمة الإيثيريوم بنسب تتراوح بين 40% و50% إذا ما تم كسر الدعم.

وفقا لسلوك السوق السابق، يمكن أن يتراوح الهدف السعري الهابط للإيثيريوم بين 1,100 دولار و1,500 دولار، شريطة أن يُغلق أسبوعيا دون 2,200 دولار.

هذا وبحسب ذات المحلل يمكن أن يستغرق البيتكوين نحو 5 إلى 6 أشهر لتسجيل قيم جديدة، وذلك بالنظر وبملاحظة سلوك البيتكوين في الأعوام 2016 و2019.

يستند هذا التوقع على التضخم في الفائدة المفتوحة وزيادة المخاطرة في السوق، متوقعا أن يتجاوز البيتكوين أعلى مستوياته ومن المتوقع أن يكون ذلك بحلول أكتوبر 2024.

التحليل يستشرف أيضا إمكانية تحقيق الإيثيريوم لقفزات سعرية مرتفعة بعد التصحيح، مع تحديد أهداف سعرية مستقبلية تتراوح بين 11,000 دولار و14,000 دولار.

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