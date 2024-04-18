بينانس تحصل على الموافقة التشغيلية الكاملة لتقديم خدمات العملات المشفرة في دبي

بعد مضي مدة من التشغيل بشكل محدود وشبه تجريبي، حصلت بينانس أخيرا على الموافقة التشغيلية الكاملة لتقديم خدمات العملات الرقمية المشفرة في دبي.

الترخيص الكامل حصلت عليه بينانس لتصبح مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي، ما يمثل تطور مهم بعد نحو عام من دخول الشركة المرحلة الثالثة من عملية التنظيم المتكونة من أربع مراحل.

فرع بينانس في دبي، المعروف باسم “Binance FZE”، حصل على ترخيص التشغيل MVP في منتصف عام 2023، مما مكّن الشركة من خدمة المستثمرين المؤسسات والمؤهلين بخدمات الوساطة والتداول بالإضافة إلى تداول المشتقات الافتراضية.

أكد “أليكس شحادة”، المدير العام لـ “Binance FZE”، على الدور الريادي الذي يلعبه الترخيص الكامل لـ VASP في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي متقدم في تكنولوجيا البلوكشين.

من جهته، صرح “ريتشارد تنغ”، الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذا الترخيص يعكس التزام بينانس العميق بالامتثال والابتكار المستدام في الأصول الرقمية، مما يجسد شفافية الشركة والتزامها بالنمو المسؤول.

يشير التقرير إلى أن ترخيص VASP يأتي مع شرط يتطلب من “Changpeng Zhao”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لـ بينانس، التنازل عن سيطرته على التصويت داخل فرغ بينانس في دبي.

ينتظر “CZ” حاليا صدور حكم في الولايات المتحدة بعد تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، حيث من المتوقع إصدار الحكم في 30 أبريل.

بالإضافة إلى ذلك، قامت “Binance Holdings” بإنشاء مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، يترأسه “غابرييل عابد”، السفير السابق لدولة “بربادوس” لدى الإمارات العربية المتحدة.

ويضم المجلس عدة شخصيات بارزة، بما في ذلك “ريتشارد تنغ” والمؤسس المشارك “هينا تشين”، إلى جانب أعضاء آخرين من كبار الصناعة والموظفين السابقين، مما يعكس التزام بينانس بالتكيف مع التحديات القانونية الراهنة.

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