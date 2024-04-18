نقل ما قيمته مليار دولار من عملة البيتكوين نحو منصة بينانس: التفاصيل هنا

في خطوة مفاجئة قبل حدث الانقسام المرتقب لعملة البيتكوين، تم نقل مبلغ ضخم يقدر بمليار دولار من البيتكوين إلى منصة بينانس.

الصفقة شملت 16,276 بيتكوين، تم رصدها بواسطة Whale Alert، وهي منصة متخصصة في تتبع التحركات الكبيرة للعملات المشفرة.

المحافظ التي شاركت في النقل كانت مصنفة في البداية على أنها مجهولة، لكن تحقيقات لاحقة أجرتها منصة Arkham كشفت عن ارتباطها بمنصة بينانس، حيث تم تحديد أحد المحافظ على أنها تابعة لصندوق الطوارئ SAFU الذي أسسته بينانس في عام 2018 لحماية أصول المستخدمين.

بشكل مثير للاهتمام، قامت بينانس بتحويل كل البيتكوين المستلم إلى USDC، العملة المستقرة المرتبطة بالدولار، بهدف تعزيز الاستقرار والشفافية في صندوق SAFU وضمان بقاء قيمته عند المليار دولار.

التحويل إلى USDC تم مباشرة قبل الانقسام المتوقع لعملة البيتكوين.

هذه الخطوة من بينانس تبرز التزامها بإدارة المخاطر وحماية أصول المستخدمين.

من خلال تحويل عملة البيتكوين المتقلبة إلى عملات مستقرة، حيث تسعى المنصة إلى التخفيف من تقلبات السوق المحتملة المرتبطة بحدث الإنقسام، مما يحافظ على قيمة صندوق SAFU.

مع اقتراب الحدث الكبير، جذب توقيت هذه الصفقة انتباه مجتمع العملات المشفرة وأثار تكهنات حول التأثير المحتمل على ديناميكيات السوق في الفترة التي تسبق الانقسام.

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