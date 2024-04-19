سعر البيتكوين يحاول العودة مجددا لمستوى يفوق 65 ألف دولار والعملات البديلة تتبعه وتتأثر إيجابا

تشهد عملة البيتكوين تقلبات كبيرة في الآونة الأخيرة وسط التطورات الجارية بين إيران والكيان الصهيوني.

انخفض سعر العملة المشفرة إلى أقل من 60 ألف دولار الليلة الماضية قبل أن يرتفع مجددا إلى 65 ألف دولار عقب تصريحات بأنه لن يكون هناك انتقام فوري من جانب إيران.

وقد لوحظت تقلبات مماثلة في قطاع العملات البديلة، على الرغم من أن معظم هذه العملات تظهر حاليا مكاسب على المقياس اليومي.

ديناميكيات السوق: تحركات أسعار البيتكوين

في الأسبوع الماضي، انخفضت قيمة البيتكوين فجأة من أكثر من 70 ألف دولار إلى 65 ألف دولار عقب تعليقات من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وفي اليوم التالي، تراجعت العملة المشفرة إلى 61 ألف دولار بعد تصعيد التوترات عقب الهجمات بين إيران والكيان الصهيوني.

تمكنت العملة الرقمية من استعادة بعض مستوياتها يوم الاثنين، ولكن هذا التعافي لم يستمر طويلا.

بقيت المعنويات السوقية هبوطية عموما، حيث واجهت البيتكوين صعوبة في تحقيق مكاسب كبيرة وانخفضت دون 60 ألف دولار.

بعدها ارتدت العملة صعودا حيث تتداول حاليا عند مستوى 64800 دولار بقيمة سوقية اجمالية تقدر بنحو 1.27 تريليون دولار.

شهدت العملات الرقمية البديلة من جهتها تقلبات مماثلة للبيتكوين، على سبيل المثال، انخفضت عملة الإيثيريوم بشدة إلى أقل من 2900 دولار لكنها تتداول الآن أعلى من 3100 دولار، مسجلة زيادة يومية بنسبة 1.4%.

أدى هذا التقلب في السوق بأكمله إلى تصفية ما يقرب من 300 مليون دولار خلال 24 ساعة الماضية.

بالنسبة للقيمة الإجمالية لسوق الكريبتو فتقدر بـ2.35 تريليون دولار.

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