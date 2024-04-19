شركة التيثر تطلق عملة USDT وعملة XAUT على الشبكة المفتوحة (TON)

أعلنت شركة التيثر التي تقف وراء العملة الرقمية USDT المستقرة الرائدة والتي تعد أكبر عملة رقمية مستقرة من حيث القيمة السوقية الإجمالية عن توسع توفر العملة الرقمية USDT وعملة XAUT على شبكة بلوكشين TON.

وفقا لآخر التحديثات من شركة التيثر فإن عملة التيثر المستقرة USDT أصبحت متوفرة على أكثر من 10 شبكات بلوكشين مختلفة.

مما جاء في البيان الصحفي أيضا أن العملات الرقمية المستقرة USDT وXAUT سيتوفرون على بلوكشين TON وبذلك التعرض لقاعدة مستخدمي التيليغرام البالغ عددهم 900 مليون وعليه سيكون أمامهم إمكانية الدفع بلا حدود للمدفوعات من نظير إلى نظير (P2P) ونقل العملات بسلاسة بين النظام البيئي TON وشبكات البلوكشين الأخرى.

تعليقا على آخر التطورات، صرح “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي لشركة التيثر بالقول:

نحن متحمسون لإطلاق USD₮ وXAU₮ على الشبكة المفتوحة TON لأننا ندعم رؤيتها المتمثلة في إنترنت مفتوح ولا مركزي ونظام مالي بلا حدود.

سيعزز التكامل نشاط وسيولة TON، مما يسهل وصول المطورين إلى رأس المال عبر حالات الاستخدام المختلفة.

توفر USDT الآن على 15 شبكة بلوكشين مختلفة:

بعد دمج العملات الرقمية المستقرة USDT على TON، أصبحت عملة USDT موجودة الآن على 15 شبكة بلوكشين مختلفة، بما في ذلك:

الايثيريوم، وترون،وشبكة بينانس وEOS، وAlgorand، وAvalanche، وLiquid Network، وNear، وPolygon، وSolana، وStandard Ledger Protocol الخاص بالبيتكوين، وStatemint، وTezos و Celo.

جدير بالذكر أن عملة USDT المستقرة تجاوزت قبل أسابيع قيمة 100 مليار دولار من القيمة السوقية وارتفع هذا الرقم إلى 109 مليار دولار، وفقا لبيانات CoinMarketCap.

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