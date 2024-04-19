ماهي المنصة الجديدة "Binance Megadrop" التي أطلقتها بينانس؟

مؤخرا، أعلنت بينانس عن إطلاق منصة جديدة تابعة لها تسمى “Binance Megadrop” ومن التسمية يتضح جليا معنى إسمها المشتق من “Airdrop” والذي يعني التوزيع المجاني عادة للعملات الرقمية الجديدة.

تقدم منصة “Binance Megadrop” لمستخدمي بينانس إمكانية الحصول على عملات رقمية جديدة ومكافآت من خلال المشاركة في مهام معينة والاشتراك في خدمات استثمارية معينة عبر المنصة.

كيف تعمل منصة Binance Megadrop؟

عن طريق الاشتراك : يستطيع المستخدمون الاشتراك في خدمات الاستثمار باستخدام عملة BNB، وهذه الاشتراكات تقدم نقاط تتراكم حسب مدة الاشتراك.

: يستطيع المستخدمون الاشتراك في خدمات الاستثمار باستخدام عملة BNB، وهذه الاشتراكات تقدم نقاط تتراكم حسب مدة الاشتراك. إتمام مجموعة مهام: يمكن للمستخدمين إتمام مهام محددة ضمن منظومة الويب 3 التي تستوجب استخدام محفظة الويب 3 الخاصة ببينانس، وهذه المهام تقدم نقاط إضافية.

يمكن للمستخدمين إتمام مهام محددة ضمن منظومة الويب 3 التي تستوجب استخدام محفظة الويب 3 الخاصة ببينانس، وهذه المهام تقدم نقاط إضافية. عن طريق تجميع النقاط: النقاط المكتسبة من الاشتراكات والمهام تُجمع لتحديد كمية المكافآت التي يمكن للمستخدمين الحصول عليها.

المشروع الأول: BounceBit (BB)

BounceBit هو أول مشروع سيتم إطلاقه على منصة “Binance Megadrop”، ويتضمن إطلاق عدد محدود من العملات الرقمية BB التابعة لهذا المشروع.

المكافآت: المشتركون في “Binance Megadrop” سيحصلون على عملات “BounceBit” كجزء من المكافآت التي يوزعها المشروع.

الفوائد من الاشتراك في المنصة الجديدة:

إمكانية الوصول المبكر : المشتركون في “Megadrop” يمكن أن يحصلوا على الوصول المبكر للعملات الرقمية الجديدة قبل أن تتاح للجمهور العام على منصة بينانس.

: المشتركون في “Megadrop” يمكن أن يحصلوا على الوصول المبكر للعملات الرقمية الجديدة قبل أن تتاح للجمهور العام على منصة بينانس. تجربة تعليمية وتفاعلية: المشاركة في “Megadrop” تقدم فرصة للتعلم عن الويب 3 وطرق استثمار جديدة في بيئة تفاعلية.

كيفية المشاركة:

المستخدمون بحاجة للتسجيل في بينانس وإنشاء محفظة ويب 3 عبر بينانس.

يجب على المستخدمين المشاركة في منتجات الاستثمار وإكمال المهام المطلوبة لتجميع نقاط قد تؤهلهم للحصول على المكافآت.

هذه المنصة تهدف إلى جعل تجربة التعامل مع العملات الرقمية أكثر تفاعلية ومكافأة للمستخدمين من خلال مكافآت تعتمد على مقدار مشاركتهم ونشاطهم في النظام البيئي الخاص بمنصة بينانس.

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