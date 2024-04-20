في يوم حدث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين: سعر البيتكوين يقترب من مستوى 64 ألف دولار

بعد تقريبا 10 أيام من التذبذبات العالية وهبوط البيتكوين من سعر ومستوى 70 ألف دولار لمستوى 60 ألف دولار بدى أن البيتكوين استقر تقريبا عند مستوياته الحالية بالقرب من 64 ألف دولار.

العملات الرقمية البديلة سارت بنفس مسار البيتكوين تقريبا ما عدا عملة TON التي تراجعت بشكل ملحوظ في 24 ساعة الأخيرة وذلك بعد ارتفاعها بتأثير خبر توسع USDT على شبكة TON بعدها عادت لتنخفض بنسبة 12% في 24 ساعة الأخيرة.

أحدث انقسام لمكافأة تعدين البيتكوين:

اليوم 20 أبريل هو الموعد الرسمي والذي سيسجل كذكرى في تاريخ شبكة البيتكوين على أنه الانقسام الرابع في تاريخ البيتكوين.

تم الانتهاء من الحدث قبل ساعات، مما أدى إلى خفض مكافآت تعدين الكتلة إلى 3.125 بيتكوين بعد أن كانت 6.25 بيتكوين.

بعد الانقسام لم يتأثر سعر البيتكوين كثيرا وظل مستقرا بالقرب من مستوى 64 ألف دولار.

تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين أكثر من 1.250 تريليون دولار وهيمنتها على العملات الرقمية البديلة تبلغ 51.5٪.

بينما وبالنظر إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية المشفرة فظلت هادئة عند حوالي 2.450 تريليون دولار على CoinGecko.

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