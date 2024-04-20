مايكل سايلور يعلق ويدلي بتوقعاته حول سعر البيتكوين بعد حدث الانقسام

أشار “مايكل سايلور”، مؤسس شركة “MicroStrategy”، والذي يعد واحد من أبرز الشخصيات في سوق الكريبتو إلى احتمالية حدوث ارتفاع كبير في سعر البيتكوين بعد الانقسام الحاصل.

أستعرض “سايلور”، الذي يشغل الآن منصب المسؤول عن استراتيجية البيتكوين للشركة، كيفية تفاعل الأسواق مع حدث الانقسام السابق في 2020، مُعربا عن توقعاته بتحقيق مكاسب مُشابهة.

فور إتمام الانقسام، قام بنشر تغريدة احتفالية عبر منصة X.

أثار “سايلور” الاهتمام بتأكيده على الارتباط الوثيق بين سعر البيتكوين والانقسامات السابقة، مُذكّرا بأن سعر البيتكوين بعد الانقسام السابق كان بسعر 8618 دولار، ليصل إلى ذروة جديدة قياسية بلغت 69,000 دولار في نوفمبر 2023، ومن ثم إلى مستوى تاريخي جديد في مارس هذا العام قبل الانقسام الرابع.

حاليا، يتم تداول البيتكوين بسعر 63600 دولار، مُسجلة زيادة قدرها تقريبا 800٪ على الرغم من التقلبات الشديدة خلال السنوات الأربع الماضية.

من جهة أخرى، صرح “أنتوني بومبليانو”، المستثمر المعروف في مجال رأس المال المغامر وداعم البيتكوين، لشبكة CNBC هذا الأسبوع بأن البيتكوين قد تشهد ارتفاع بنسبة 40٪ في عام 2024.

بالمقابل، سجل الذهب، المنافس التقليدي للبيتكوين، ارتفاع بنسبة 11% على مدى الخمس سنوات الماضية و7% منذ بداية العام، وهي نسب ضعيفة مقارنة بالأرقام المسجلة من البيتكوين.

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