بعد حدث الانقسام: عدد البيتكوين لدى المعدنين ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ 12 عام!

كشفت منصة التحليلات “IntoTheBlock”، عن تراجع حيازة البيتكوين من طرف المعدنين إلى أدنى مستوياتها منذ 12 عام، وذلك تزامنا مع حدث الانقسام.

تشير البيانات الحديثة إلى أن احتياطي مجمعات التعدين الكبرى، التي تضم شركات رائدة مثل Viabtc وBitfury وPoolin وAntpool وبينانس، قد بلغت حاليا 1.92 مليون بيتكوين.

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شهدت تدفقات المعدنين إلى الخارج زيادة قدرها 52٪.

وقد سجل معدل التجزئة انخفاضا من ذروته الأخيرة التي بلغت 714.89 EH/s في مارس إلى 624 EH/s.

تُظهر الدورة الحالية للانقسام اختلاف بالنظر إلى أن سعر البيتكوين قد وصل إلى أعلى مستوى جديد قياسي قبل الانقسام بفضل الإثارة المرتبطة بإطلاق صناديق ETF البيتكوين.

هذا الارتفاع قد دفع بعض المعدنين إلى تأمين سيولة مالية استعدادا للانقسام وما بعده.

في الأسبوع الماضي وحده، حقق المعدنين مكافآت بقيمة 445 مليون دولار، ولكن يُتوقع أن تتراجع هذه القيمة إلى النصف بعد الانقسام.

من المتوقع أن يخسر المعدنين ما يقارب 10 مليار دولار نتيجة للانقسام.

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