شركة “Kraken” تعلن استحواذها على “TradeStation” لتعزيز توسعها في الولايات المتحدة

أعلنت منصة تداول العملات المشفرة “Kraken” عن استحواذها على شركة الكريبتو “TradeStation”، وهو القسم المتخصص في العملات الرقمية بشركة “TradeStation” للوساطة عبر الإنترنت، في خطوة استراتيجية لتعزيز تواجدها وتوسيع نطاق عملياتها في الولايات المتحدة.

تفاصيل الصفقة وتاريخ إغلاقها لم يُعلن عنهما بعد، وكذلك البيانات المالية لم تُكشف.

وفقا لمتحدث باسم “Kraken”، فإن هذه الخطوة تمثل جزء من استراتيجية الشركة لتسريع وتيرة نموها في السوق الأمريكية وتعزيز قدراتها التنافسية من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة.

تمتلك “TradeStation” تراخيص نقل الأموال في 47 ولاية أمريكية، بما فيهم في واشنطن العاصمة، وبورتوريكو، وهي تراخيص حيوية لتشغيل تداول العملات المشفرة بما يتماشى مع القوانين الفيدرالية الأمريكية.

على صعيد التوسع العالمي، يقع المقر الرئيسي لشركة Kraken في سان فرانسيسكو، وقد استحوذت الشركة مؤخرا على BCM، وهي منصة تداول عملات رقمية هولندية، لتعزيز وجودها في أوروبا.

كما حصلت المنصة على تراخيص تنظيمية في إسبانيا وأيرلندا، وأطلقت محفظة عملات مشفرة ذاتية الحفظ ومنصة خاصة بالعملاء المؤسسات إلى جانب التوسع أكثر نحو حلول التخزين الرقمي.

بالرغم من جميع هذه التوسعات، إلا أن شركة Kraken تواجه تحديات تنظيمية معينة، حيث وجهت إليها هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية اتهامات بالعمل غير القانوني كبورصة أوراق مالية ووسيط وتاجر ووكالة مقاصة غير مسجلة.

من جانبها، قامت شركة TradeStation بتسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصة بدفع 1.5 مليون دولار بسبب تقديم منتجات إقراض العملات المشفرة، التي تم تصنيفها كأوراق مالية غير مسجلة، في وقت سابق من هذا العام.

اقرأ أيضا:

بعد حدث الانقسام: عدد البيتكوين لدى المعدنين ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ 12 عام!

مايكل سايلور يعلق ويدلي بتوقعاته حول سعر البيتكوين بعد حدث الانقسام