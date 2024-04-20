تحديث في قضية الريبل ضد هيئة SEC: بلوغ مرحلة حاسمة ومؤثرة على سعر XRP

تدخل الدعوى القضائية بين الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مرحلة حاسمة، حيث يستعد فريق الدفاع في شركة الريبل لتقديم رده على الملخص الختامي الذي قدمته الهيئة، والذي يطالب بفرض غرامات تقدر بنحو 2 مليار دولار.

من المقرر أن يقدم فريق الريبل ملفه المختوم في 22 أبريل، على أن تتاح النسخة العامة لذات الملف بعد أيام قليلة.

في تفاصيل الغرامات المطلوبة، طلبت هيئة SEC من القاضي “توريس” أن يُلزم شركة الريبل بدفع ما مجموعه 1,950,768,364 دولار، ويشمل هذا المبلغ تعويضات تبلغ 876,308,712 دولار وفوائد ما قبل الحكم بقيمة 198,150,940 دولار، وغرامة مدنية بنفس قيمة التعويضات.

الاتهامات تدور حول إجراء الريبل لعروض غير مسجلة للعملة الرقمية XRP.

فريق الريبل يعتبر العقوبات المطروحة مبالغ فيها بشكل غير عادل، خاصة وأن القضية لم تشمل أي اتهامات بالاحتيال.

كما فشلت محاولة التوصل إلى تسوية في نهاية مارس، مما يُظهر عمق الخلاف بين الطرفين.

وفقا للمحامي والمستشار القانوني لشركة الريبل “ستيوارت ألديروتي” هناك خلل في كيفية تعامل SEC مع القضية.

ينتظر أن تقدم الريبل نسختها المعدلة من ملخص المعارضة بالإضافة إلى المستندات الداعمة في 22 أبريل.

وستبقى المواد التي تعتبرها SEC سرية مغلقة أمام العامة.

في المقابل، ستقدم الريبل أيضا نسخة عامة من المستندات وفقا لأمر حماية سابق.

في 23 أبريل، سيكون هناك اجتماع بين الطرفين، تليها المذكرة العامة المعدلة من الريبل في 24 أبريل، حيث سيطرح محاموها الأدلة ضد طلب SEC للعقوبات الباهظة.

بالنسبة للعملة الرقمية الريبل يُظهر سعر XRP استجابة إيجابية في السوق، حيث ارتفع السعر بأكثر من 3% خلال 24 ساعة الماضية، مع استمرار المستثمرين في متابعة التطورات عن كثب.

سوق العقود الآجلة لـ XRP يظهر أيضا بوادر انتعاش، مما يؤكد على تفاؤل المتداولين بشأن النتائج المحتملة لهذه القضية التي أخذت مدة طويلة.

اقرأ أيضا:

بعد حدث الانقسام: عدد البيتكوين لدى المعدنين ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ 12 عام!

مايكل سايلور يعلق ويدلي بتوقعاته حول سعر البيتكوين بعد حدث الانقسام