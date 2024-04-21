بعد انقسام مكافأة تعدين البيتكوين: ما التالي؟

بعد الانتهاء من الحدث المعروف بالانقسام، شهدت شبكة البيتكوين دخول عصر جديد من الندرة الرقمية، حيث تم تقليل مكافأة المعدنين لتحقق من صحة معاملات البيتكوين إلى النصف، وذلك للمرة الرابعة منذ إطلاق بلوكشين البيتكوين.

هذه المكافأة، التي تبلغ حاليا 3.125 بيتكوين لكل كتلة، من المتوقع أن تستمر حتى العام 2028.

الانقسام في مكافأة التعدين محدد بسبعة أسطر من التعليمات البرمجية كتبها مؤسس البيتكوين الغامض “ساتوشي ناكاموتو”، وتعد حجر الزاوية في السياسة النقدية للبيتكوين، وتمثل أساسا لندرته المثبتة.

يصف “غابي باركر”، محلل في شركة “جالاكسي الرقمية” الإنقسام بأنه العمود الفقري للسياسة النقدية الشفافة والمتوقعة للبيتكوين.

أما عن مستقبل سعر البيتكوين بعد الانقسام، فيبقى غير مؤكد.

تاريخيا، شهدت الأسعار زخما إيجابيا بعد كل انقسام، لكن النتائج لم تظهر على الفور.

مع ذلك، الوضع الاقتصادي الكلي الحالي والمعرفة المتراكمة حول الانقسام وظهور أدوات استثمارية جديدة قد تجعل هذه المرة مختلفة.

أشار “ماثيو سيجل”، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في شركة “VanEck” إلى أن المكاسب الأكثر تفجرا للبيتكوين عادة ما تحدث بعد 180 يوم من الانقسام، مع ارتفاع متوسط الأسعار بنسبة 427٪ من 30 يوم قبل الانقسام إلى 180 يوم بعده.

التغييرات في السياسة النقدية ومستويات التضخم وأسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية تؤثر أيضا على مسار البيتكوين.

من جهته علق “ديسيسلافا أوبيرت” من شركة تحليلات معاملات العملات المشفرة “كايكو” إلى أن الظروف النقدية الحالية أكثر تقييدا مقارنة بالسنوات الماضية، مما يمكن أن يؤثر على الأصول المخاطرة، بما في ذلك عملة البيتكوين.

على الرغم من التحديات، فإن قبول “وول ستريت” لصناديق البيتكوين المتداولة والتحسينات في عمليات التعدين قد يوفران دعم لسعر البيتكوين، حيث تبين أن المعدنين أكثر استعدادا للتعامل مع التحديات المالية التي يجلبها الانقسام.

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