سعر البيتكوين يقفز إلى أعلى مستوى أسبوعي له فوق مستوى 66,000 دولار

شهد سعر البيتكوين ارتفاع تدريجي بعد حدث الانقسام الذي وقع قبل أيام قليلة، حيث تجاوز مستوى 66,000 دولار لأول مرة خلال الأسبوع.

كما سجلت العملات الرقمية البديلة مكاسب خلال 24 ساعة الماضية.

استعادت عملة الايثيريوم أيضا مستوى 3,200 دولار، بينما ارتفع سعر عملة بينانس فوق 600 دولار.

تعافي البيتكوين المستمر:

بعد الانخفاض الذي حدث في نهاية الأسبوع الماضي، بدأت عملة البيتكوين في استعادة بعض قيمتها ووصلت إلى ذروة قرب 67,000 دولار يوم الاثنين الماضي.

بينما دفعت التوترات الجيوسياسية بين إيران والكيان الصهيوني، من بين عوامل خارجية أخرى، الأصل إلى الانخفاض مرة أخرى.

حيث انخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 60,000 دولار في عدة مناسبات خلال الأسبوع، كان آخرها قبل ساعات فقط من اكتمال الانقسام الرابع.

بعدها ارتدت العملة المشفرة بسرعة كبيرة، وارتفعت إلى حوالي 65,000 دولار.

وقد استقرت تقريبا عند هذا المستوى منذ حينها إلى غاية وقت النشر.

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