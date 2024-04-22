شركة “Animoca Brands” الرائدة في مجال الويب 3 تكشف عن تفاصيل محفظتها الرقمية!

أعلنت شركة “Animoca Brands” التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال الويب 3 ومقرها هونغ كونغ، عن حيازتها لأصول رقمية تقدر بقيمة 558 مليون دولار في ميزانيتها العمومية، وفقا لأحدث الإفصاحات المالية غير المدققة.

منذ ديسمبر 2023، ضمت الشركة إلى محفظتها الرقمية أصول إضافية بقيمة 266 مليون دولار، ناتجة عن مجموعة من الاستثمارات الجديدة.

كما كشف الإعلان الرسمي الصادر هذا الأسبوع أن الشركة تمتلك أيضا رصيد نقدي وعملات مستقرة بقيمة 291 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الشركات التابعة لـ “Animoca Brands” بمجموع احتياطي يبلغ حوالي 1.8 مليار دولار، يشمل هذا الاحتياطي حوالي 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية ذات السيولة العالية و542 مليون دولار من الأصول ذات السيولة المنخفضة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل كل استثمارات شركة “Animoca Brands” حيث أن الشركة مستثمرة في حوالي 400 شركة في مجال الويب 3.

وفي سياق متصل، بعد عام تحديات كبيرة خلال سوق العملات المشفرة المتقلب لعام 2023، تقف “Animoca Brands” الآن في موقع قوي لاستغلال الانتعاش الواضح في السوق خلال الأشهر الأخيرة.

تشير الشركة خصوصا إلى التقييمات المرتفعة الجديدة للبيتكوين والنمو الكبير في قطاع ألعاب الويب 3.

وفي ظل تقلبات السوق الأخيرة في مارس، قامت “Animoca Brands” بتعديل الهدف الاستثماري لصندوق “Metaverse Animoca Capital” بتخفيضه بنسبة 20% من الهدف الأولي البالغ 2 مليار دولار إلى 800 مليون دولار، بعد تخفيض سابق للهدف إلى مليار دولار.

وبهذا، شهدت “Animoca Capital” تراجع بنسبة 60% عن هدفها الاستثماري الأصلي.

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