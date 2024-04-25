تراجع سعر البيتكوين لما دون مستوى 64 ألف دولار تسبب في تصفيات بالجملة!

ظلت سعر البيتكوين مستقر فوق مستوى 66,000 دولار لعدة أيام، حيث لم يقوى على عبور حاجز 67,000 دولار وحاول فعل ذلك في عدة مناسبات.

الرفض الذي تلا ذلك تسبب في زيادة الخسائر للمضاربين الذين يراهنون على الارتفاع والمتداولين الذين يستخدمون الرافعة المالية بشكل مفرط، حيث وصل إجمالي قيمة التصفيات اليومية إلى أكثر من 200 مليون دولار.

كما لعبت العملات الرقمية البديلة دور كبير في هذه التطورات، حيث سجل العديد منها انخفاضات أكبر من تلك التي شهدتها عملة البيتكوين.

كان الأسبوع الماضي بالغ الصعوبة للعملة المشفرة الرئيسية، حيث انخفضت قيمتها إلى أقل من 60,000 دولار في مناسبتين منفصلتين، في ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.

منذ الانخفاض دون مستوى 60 ألف دولار، شهدت عملة البيتكوين ارتفاع تدريجي، حيث وصلت بعدها إلى أكثر من 67,000 دولار في يومي الثلاثاء والأربعاء.

ومع ذلك، قام المضاربون على الانخفاض بالتدخل في هذه المرحلة وعكسوا اتجاه سعر البيتكوين.

في غضون ساعات قليلة، انخفضت قيمة العملة إلى 64,500 دولار قبل أن تنخفض مجددا إلى أدنى مستوياتها في عدة أيام عند أقل من 63,600 دولار.

وعلى الرغم من استعادتها لبضع مئات من الدولارات منذ ذلك الحين، لا تزال عملة البيتكوين تتداول في المنطقة الحمراء بقيمة تزيد قليلا عن 64,000 دولار.

أدت الانخفاضات الأكثر حدة إلى خسائر كبيرة في قيمة عملات مثل سولانا وToncoin وDogecoin وAvalanche وشيبا اينو، التي شهدت انخفاضات تتراوح بين 7% إلى 10%.

ونتيجة لهذا التقلب، تعرض ما يقرب من 100,000 متداول للخسائر خلال اليوم الماضي، معظمهم من أصحاب المراكز الطويلة.

هذا وبلغت القيمة الإجمالية للتصفيات على مستوى اليوم ما يزيد قليلا عن 210 مليون دولار وفقا لبيانات CoinGlass.

اقرأ أيضا:

منصة “Bitget” تتألق في أسبوع “Token2049” بدبي بجلسات نقاشية وفعاليات جانبية متنوعة

بينانس تنهي عملية الحرق الفصلية رقم 27 لعملة BNB بحرق ما يقارب 2 مليون BNB