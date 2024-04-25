التدفقات الخارجية من صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) تصل إلى 120 مليون دولار

بعد أن حافظت عملة البيتكوين على سعر يفوق 66,000 دولار لعدة أيام، شهدت العملة الرئيسية في سوق الكريبتو انخفاض حاد إلى مستوى منخفض جديد يقدر بـ 63,500 دولار، وسط تقلبات السوق المتزايدة.

تزامنا مع هذا الانخفاض، شهدت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة تدفقات خارجية كبيرة بلغت 120 مليون دولار في 24 أبريل.

بيانات CoinMarketCap تكشف أن عملة البيتكوين فقدت نحو 4.5٪ من قيمتها في غضون ساعات، حيث تراجعت من 66,700 دولار إلى 63,500 دولار.

انخفاض البيتكوين من مستوى 66,000 دولار كان له تأثير جارف على سوق العملات المشفرة بأكمله، حيث تسبب في خسائر لأكثر من 91,000 متداول مع تصفيات بلغت قيمتها 208 مليون دولار، وفقا لبيانات “CoinGlass”.

وبلغت الخسائر في المراكز الطويلة 176 مليون دولار، مقابل 32.18 مليون دولار في المراكز القصيرة.

على صعيد صناديق الاستثمار المتداولة، شهد يوم الأربعاء استمرار تدفقات خارجية غزيرة بأكثر من 120 مليون دولار، مما أنهى سلسلة من التدفقات الإيجابية التي دامت ثلاثة أيام.

باستثناء “FBTC” من “Fidelity” و”ARKB” من “Ark Invest”، لم تستقبل جميع الصناديق الأخرى أية تدفقات واردة، مما رفع الإجمالي الذي تلقته الصناديق إلى 9.8 مليون دولار.

كسر صندوق “IBIT” من “BlackRock” سلسلة تدفقاته الواردة المستمرة لـ 71 يوم، مع إنهاء تقدمه بين الصناديق العشرة الأولى بأطول سلسلة تدفقات.

في المقابل، واصلت “GBTC” من “Grayscale” تجربة التدفقات الخارجية، حيث سجلت أكثر من 130 مليون دولار من السحب يوم الأربعاء، لتصبح مجموع البيتكوين التي تمتلكها الصناديق حوالي 302,000 بيتكوين بقيمة تزيد عن 19.3 مليار دولار.

أشار المحللون إلى أن تدفقات الصناديق الواردة الصفرية هي ظاهرة متكررة ودعوا مجتمع العملات المشفرة إلى الحفاظ على الهدوء خلال هذه الأيام.

أفاد “جيمس سيفارت” من “بلومبرغ” أن معظم صناديق الاستثمار المتداولة لن تشهد تدفقات واردة في أيام معينة وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

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