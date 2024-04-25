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تخطط منصة تداول العملات المشفرة المعسرة “FTX” لبيع العملات الرقمية سولانا المتبقية لديها من خلال مزاد سيطرح هذا الأسبوع، في محاولة لتحقيق قيمة أفضل مقارنة بالبيع المباشر، وفقا لمصادر مطلعة استشهد بها تقرير “بلومبرغ”.
هذا التحول نحو المزاد يعكس تغييرا في استراتيجية التصفية، مستجيبا لمخاوف الدائنين الذين أبدوا استياءهم من طرق البيع المباشر التي يعتقدون أنها قد تقلل من قيمة أصول “FTX” وتؤثر سلبا على إمكانية استرداد ديونهم.
منذ بدء عمليات البيع المباشر لعملات SOL، اجتذبت “FTX” اهتمام مشغلين كبار في مجال العملات المشفرة مثل “Pantera Capital” و “Neptune Digital Assets Corp” و “Galaxy Trading”، وهي شعبة من “Galaxy Digital” التابعة للسيد “مايك نوفوغراتز”.
في الشهر الماضي، باعت “FTX” ما بين 25 إلى 30 مليون عملة SOL بسعر 64 دولار لكل عملة، محققة ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، على الرغم من أن المشترين اشتروا هذه العملات الرقمية بسعر أقل بنسبة 67% من قيمتها السوقية في ذلك الوقت.
المصادر التي لم يتم الكشف عنها أفادت أن الموعد النهائي سيكون اليوم 25 أبريل.
من بين المهتمين بالمزاد، أعلنت منصة تداول العملات المشفرة “Figure Markets” علنا عن اهتمامها.
كشف “مايك كاجني”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، أنهم سينشئون شركة ذات أغراض خاصة (SPV) مفتوحة للمستثمرين الأمريكيين وغير الأمريكيين للمشاركة في المزاد.
أشاد “سونيل كافوري”، وهو ناشط دائن لشركة “FTX”، بنهج “كاجني” في المزاد وأصر على أن شركة المحاماة “Sullivan & Cromwell”، التي تشرف على إجراءات إفلاس “FTX”، كانت مصرة على بيع عملات SOL المقفلة بخصم كبير لعملائها، رغم اعتراضات الدائنين.
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كانت هذه تفاصيل خبر منصة FTX تعتزم بيع العملات الرقمية سولانا المتبقية لديها عبر مزاد لتحقيق قيمة أعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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