تحطم أسعار العملات الرقمية البديلة مرة أخرى بعد تراجع سعر البيتكوين لما دون مستوى 63 ألف دولار!

أدى تراجع سعر عملة البيتكوين (BTC) الأخير إلى انخفاض حاد في سوق العملات الرقمية البديلة، مع تسجيل خسارة كبيرة في القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة عموما.

خلال الأسبوع، شهدت عملة البيتكوين تقلبات ملحوظة، حيث انخفض سعر العملة إلى مستوى 62,400 دولار قبل أن تستعيد العملة بعض من قوتها قليلا وتصل إلى حوالي 63,000 دولار.

العملات الرقمية البديلة لم تكن بمنأى عن هذا التدهور، إذ تلون معظمها باللون الأحمر اليوم.

لذا سجلت القيمة السوقية الاجمالية للعملات المشفرة انخفاضا بمقدار 150 مليار دولار في غضون يومين فقط.

استمرت عملة البيتكوين في مواجهة صعوبات، إذ لم تنجح في الحفاظ على مستوياتها السعرية فوق 65,000 دولار على الرغم من تخفيض مكافآت التعدين.

تزامنا مع ذلك، تشهد العملات الرقمية البديلة الكبرى، مثل سولانا، تراجعات حادة، مع تسجيل خسائر تفوق 5% في غضون يوم واحد.

كذلك سجلت عملات أخرى مثل عملة دوجكوين، كاردانو، أفالانش، شيبا إينو، وبولكادوت انخفاضات ملحوظة.

على النقيض من ذلك، أظهرت بعض العملات البديلة مثل ترون أداء إيجابي، حيث سجلت ارتفاع بنسبة 3%.

ومع ذلك، لا تزال الأغلبية العظمى من العملات المشفرة ذات القيمة المنخفضة والمتوسطة تعاني من خسائر كبيرة.

في المجمل، خلفت التقلبات الأخيرة في سوق العملات المشفرة خسائر قدرت بـ 150 مليار دولار منذ يوم الخميس الماضي، ما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية الإجمالية إلى أقل من 2.450 تريليون دولار، وفقا لبيانات “CoinGecko”.

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