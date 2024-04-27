تحركات كبيرة في سوق البيتكوين: إيداع بقيمة 78 مليون دولار في منصة “Kraken” قبل تصحيح السوق

تم إيداع ما يقارب 78 مليون دولار من البيتكوين في منصة تداول العملات الرقمية “Kraken” من قبل مستثمر كبير، في وقت تشهد فيه أسعار البيتكوين تراجع.

تشير البيانات المستقاة من منصة تحليل العملات المشفرة “Lookonchain” إلى أن الحوت قام بتجميع بيتكوين بقيمة 1.7 مليار دولار بسعر شراء متوسط يبلغ 68,051 دولار خلال الفترة من 1 مارس حتى 15 أبريل.

في 24 ساعة الأخيرة، انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 2.3% وفقا لبيانات “CoinGecko”.

هل هناك تصحيح أكبر قادم؟

تُظهر بيانات حديثة من “CryptoQuant” أن التدفقات الواردة من حيتان البيتكوين وصلت إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، مما يشير إلى احتمال استعدادهم لجني الأرباح، وهذا قد ينذر بتصحيح كبير في الأسعار.

وفقا لمعلومات من “Glassnode”، يستمتع المستثمرون في البيتكوين حاليا بأكبر المكاسب الورقية مقارنة بتكلفة الشراء منذ حدث الانقسام الأخير، حيث تظهر البيانات أن المستثمرين حققو مكاسب مقابل العملات الورقية بنسبة 126٪.

مع ذلك، من المهم أن ندرك أن هذه المقاييس قد تعطي إشارات خادعة، وينبغي على المشاركين في السوق التحلي بالحذر.

السوق يواجه حاليا ضغط هبوطي متجدد نظرا للتدفقات الخارجية الكبيرة التي تسجلها أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، حيث سجلت هذه الصناديق تدفقات خارجة بقيمة 217 مليون دولار يوم الخميس الماضي، وكان نصيب Grayscale Bitcoin Trust وحده 140 مليون دولار.

مع تأثر الأسواق بالظروف الاقتصادية الكلية غير المواتية، تظل الآفاق المستقبلية للبيتكوين محفوفة بالشكوك، حيث انخفضت العملة الأكبر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% وتكافح لاستعادة زخمها.

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