مشروع "Worldcoin" يتحدى العقبات التنظيمية ويسعى إلى الشراكة مع شركة "OpenAI"

يسعى مشروع Worldcoin، من خلال شركته الأم Tools for Humanity، لعقد شراكة مع شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي OpenAI، رغم العقبات التنظيمية الناجمة عن مخاوف الخصوصية المرتبطة بمنصتها للهوية الرقمية، وفقا لتقارير بلومبرغ.

في الآونة الأخيرة، أثارت دول مثل إسبانيا والبرتغال قلقا بشأن مسائل الخصوصية المتعلقة بمبادرات مسح قزحية العين التي يجريها المشروع، مما أدى إلى تحفيز الإجراءات التنظيمية.

الشركة، التي تعمل على تحسين خدماتها لتلبية متطلبات العصر الرقمي الذي يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي، كانت قد تعاونت سابقا مع Okta Inc لتوفير خدمات المصادقة.

تأتي هذه الجهود في ظل مبادرات لإطلاق بلوكشين من الطبقة الثانية تُعرف بـ World Chain وتحسينات على أجهزتها التي تمسح قزحية العين.

على الرغم من نجاح جولة تمويل سابقة، تواجه شركة “Tools for Humanity” ضبابية في استغلال سوق العملات المشفرة لجمع تمويل إضافي، خاصة مع تقلبات السوق الأخيرة التي دفعت إلى إعادة النظر في خطط بيع العملات الرقمية المشفرة.

في الجهة المقابلة، تُظهر شركة OpenAI استعدادها لقيادة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث استضافت مؤخرا كبار التنفيذيين من شركات Fortune 500 في مراكز عالمية مثل سان فرانسيسكو ونيويورك ولندن، لعرض إمكانيات التكنولوجيا الجديدة.

وتستمر الشركة في تقديم حلول مخصصة للصناعات المختلفة، بالتوازي مع تأكيد الأمان والخصوصية لبيانات العملاء.

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