متداول يحقق أرباح فاقت 23 مليون دولار من عملات الميم القائمة على بلوكشين سولانا!

أحرز أحد المتداولين أرباح استثنائية تجاوزت 22 مليون دولار من تداول العملات الرقمية ذات طابع الميم على شبكة سولانا، وفقا لتقارير من شركة تحليل معاملات البلوكشين “Lookonchain”.

المتداول، المعروف باسم “paulo.sol” تم الكشف عن تداولاته وتحركاته في 26 أبريل.

التداول المتقن والمخطط له للعملات الرقمية مثل Dogwifhat (WIF)، وJeo Boden (BODEN)، وBonk (BONK) قد ساهم في تحقيق أرباح مثيرة لهذا المتداول.

بدأ هذا المتداول الاستثمار في BONK مبكرا في 11 نوفمبر 2023، مستغلا الفرص في فترات الركود للشراء والذروة للبيع، ومن هذه الاستراتيجية جنى ما يقارب 6.28 مليون دولار من تداول عملة BONK وحدها.

أدرك المتداول أيضا الفرص في WIF وBODEN، حيث بدأ تجميع هذه العملات الرقمية خلال الاتجاهات الصعودية، لتحقق عمليات التبادل والتداول هذه في WIF وBODEN عن أرباح قدرها 9.51 مليون دولار و7.04 مليون دولار على التوالي.

من خلال مهاراته في التداول، تمكن من تحقيق إجمالي أرباح يقارب 22.83 مليون دولار من خلال الرموز الرقمية الميم المستندة إلى سولانا، ولا يزال يمتلك ما قيمته 7.6 مليون دولار من عملات BODEN و5.7 مليون دولار من عملة WIF.

في توسيع استراتيجيته الاستثمارية، خصص المتداول 1.77 مليون دولار لـ POPCAT وحوالي 6 مليون دولار لـ PUPS، ليصبح بذلك أكبر حامل لعملات PUPS على شبكة سولانا.

تُظهر هذه التحركات الاستراتيجية في سوق العملات المشفرة أن النجاح يتطلب أكثر من الحظ؛ بل إنه يتطلب فهم عميق للسوق وإدارة مخاطر مدروسة.

اعترف أعضاء المجتمع بذكاء المتداول وصبره، مثنين على قدرته على الحفاظ على مراكزه وشبهو أيديه بـ “الأيدي الماسية” حتى في الأوقات الصعبة.

اقرأ أيضا:

مشروع “Worldcoin” يتحدى العقبات التنظيمية ويسعى إلى الشراكة مع شركة “OpenAI”

تحركات كبيرة في سوق البيتكوين: إيداع بقيمة 78 مليون دولار في منصة “Kraken” قبل تصحيح السوق