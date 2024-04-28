تقرير جديد يكشف عن دور صناديق ETF البيتكوين في حركة السعر وأهميتها للبيتكوين!

لعبت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين دور حاسم في دفع سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية قبل أسابيع من حدث إنقسام مكافأة التعدين.

وفقا لتقرير حديث من “Ecoinometrics”، من الضروري استمرار هذه المنتجات لضمان تواصل نمو البيتكوين.

تفاصيل التقرير:

رصد التقرير توقف صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين عن جمع العملات لأكثر من شهر، وهو ما قد يثير قلق بخصوص توقعات أسعار البيتكوين المستقبلية.

من يناير إلى منتصف مارس، تمكنت هذه الصناديق من جمع 200,000 بيتكوين، مما دفع سعرها من 40,000 دولار إلى 75,000 دولار.

هذا التراكم توقف مؤخرا، مما أدى إلى تباطؤ في تحركات سعر البيتكوين.

أكد التقرير على الأهمية الاستراتيجية لصناديق الاستثمار المتداولة، مشيرا إلى أن غياب الطلب منها يعني استقرار أسعار البيتكوين بدلا من الارتفاع.

يجب على المستثمرين عدم إغفال الصورة الكبيرة، حيث أشار التقرير أيضا إلى أن البيتكوين تظل الأداة الأكثر فعالية للتحوط ضد التضخم.

البيتكوين مقابل الذهب ومؤشر ناسداك:

في ذات التقرير تم تحليل أداء البيتكوين مقارنة بالذهب ومؤشر ناسداك على مدار العقد الماضي، حيث تفوقت عملة البيتكوين بشكل كبير على الذهب الذي ظل ثابتا ولم يواكب سوى السيولة العالمية، بينما ارتفع مؤشر ناسداك ثلاثة أضعاف.

تظل البيتكوين أفضل رهان ضد التدهور الاقتصادي، بزيادة قيمتها 44 ضعف.

جدير بالذكر أنه وعلى الرغم من النجاح الملحوظ للبيتكوين، هناك آراء معارضة مثل تلك الصادرة عن منصة تحليل العملات المشفرة “Kaiko”، والتي أشارت إلى أن البيتكوين لم تجذب تدفقات الملاذ الآمن حتى في ظل الطلب المتزايد على هذه الأصول وسط التوترات الجيوسياسية.

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