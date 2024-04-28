إقراض NFT يبلغ ذروة جديدة بأكثر من 2 مليار دولار في الربع الأول 2024!

يشهد السوق الناشئ لإقراض الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) نمو كبير، حيث سجل أعلى مستوياته الربع سنوية بوصوله إلى 2.13 مليار دولار في الربع الأول، مما يعكس زيادة بنسبة 43.6% مقارنة بالربع السابق.

وفقا لبيانات “CoinGecko”، أظهرت خمس من أصل ست منصات تداول رئيسية في هذا المجال ارتفاع في الأحجام.

وقد استحوذت منصة “Blend” على النصيب الأكبر من السوق بحصة 92.9%.

في يناير وحده، تجاوز حجم الإقراض الشهري الرقم السابق ليصل إلى 0.9 مليار دولار، مع استمرار النمو في مارس 2024 إلى 562.33 مليون دولار.

منصتي “Arcade” و”NFTfi” تأتيان في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، مع حصص سوقية تقدر بـ 2.8% و2.2% وأحجام إقراض بلغت 16.94 مليون دولار و13.32 مليون دولار في مارس 2024، على الترتيب.

سجلت Arcade زيادة بنسبة 37.1% في حجم الإقراض الربع سنوي، بينما ارتفع حجم إقراض “NFTfi” بنسبة 48.3%.

المنصات الأخرى مثل X2Y2، BendDAO وParallel Finance ظهرت بحصص سوقية متواضعة تتراوح بين 0.5% و0.8%.

لجذب المزيد من المستخدمين، أطلقت منصة Arcade برنامج “Clash of Clans” الذي يشمل توزيع رموز ARCD على 4000 محفظة، مع تمكين كل منها من المطالبة بـ 750 رمز ARCD.

منصات مثل X2Y2 وBendDAO بدأت أيضا في إطلاق رموز رقمية لأعضاء مجتمعها.

تشير CoinGecko إلى أن شعبية Ordinals القائمة على البيتكوين قد تؤثر بشكل ملحوظ على سوق إقراض NFT، حيث تهيمن حاليا مجموعات NFT القائمة على الايثيريوم على عمليات إنشاء القروض.

جدير بالذكر أن Blend تعتمد نموذج الإقراض من نظير إلى نظير، مما يتيح للمقترضين استخدام NFT كضمان فيما يبحثون عن المقرضين الذين يقدمون أسعار فائدة تنافسية.

هذه القروض لا تتميز بتواريخ انتهاء صلاحية، مما يوفر مرونة للمقترضين للسداد حسب راحتهم وللمقرضين إمكانية الخروج من مراكزهم عن طريق بيع NFT المضمون في المزاد.

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