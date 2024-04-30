اليوم موعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والايثيريوم في هونغ كونغ!

تم اليوم بالفعل إطلاق أول صناديق استثمار متداولة للبيتكوين والايثيريوم في هونغ كونغ، حيث بدأ تداول هذه الصناديق في الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي.

وفقا لبورصة هونغ كونغ، تُعتبر هذه الصناديق الأولى من نوعها في آسيا للاستثمار في الأصول الرقمية المشفرة بشكل فوري، مع إدراج 14 صندوق جديد الآن.

قدمت ثلاث شركات هذه المنتجات الجديدة وهي كل من:

شركة إدارة الأصول الصينية، وشركة إدارة الأصول بوسيرا، وشركة استثمارات الحصاد العالمية.

بالنسبة لمنتجات هذه الشركات فتندرج تحت إسم CAM، وBOS، وHGI على التوالي.

صرّح “براين روبرتس”، رئيس تطوير منتجات الأسهم في بورصة هونغ كونغ والمقاصة، لـ “بلومبرغ” عن إمكانية التوسع في الأصول الفورية المادية وربما المنتجات المركبة.

وأوضح أن الخطوة الأولى تتمثل في مراقبة كيفية تطور ونضج هذه الإصدارات الجديدة قبل استكشاف الفرص الأخرى في المستقبل.

أعرب مصدرو الصناديق عن تفاؤلهم بنجاح هذه المنتجات في المنطقة.

حيث أشار “واين هوانغ”، رئيس شركة الحفظ OSL ETF، إلى أن حجم المعاملات في اليوم الأول كان بالفعل أكبر بكثير من تدفق رأس المال إلى صناديق الاستثمار المتداولة في صناديق البيتكوين الأمريكية في يومها الأول.

هذا ولفت المحلل “ويلي وو” إلى أن السوق الآسيوية من حيث عدد المستخدمين أكبر من الأسواق الأمريكية والأوروبية مجتمعة.

في الوقت نفسه، صرح “غابور جورباك”، مؤسس “PointVille”، إن المنافسة بين الشرق والغرب لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تشتد، وأن “هونغ كونغ” لن تطلق صناديق استثمار متداولة للعملات المشفرة دون موافقة الصين.

رد فعل أسعار العملات الرقمية بعد إطلاق هذه الصناديق:

قبل الإطلاق مباشرة، بلغت أسعار البيتكوين أعلى مستوى لها عند 64,555 دولار ولكنها تراجعت إلى 63,100 دولار في وقت كتابة هذه المقالة.

وصل سعر عملة الايثيريوم، التي تم التطلع إليها بفارغ الصبر نظرا لأن هذا هو أول صندوق استثمار متداول متداول في العالم، إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 3,244 دولار، ولكنها انخفضت أيضا بشكل حاد في وقت الإطلاق حيث انخفض سعر العملة إلى 3,148 دولار قبل أن تظهر علامات التعافي.

لذا يمكن القول أنه من السابق لأوانه قياس تأثير صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في هونغ كونغ على أسواق العملات المشفرة بعد ساعات فقط من إطلاقها.

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