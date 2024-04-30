شركة “MicroStrategy” تستحوذ على المزيد من البيتكوين

في الربع الأول من عام 2024، واصلت شركة “MicroStrategy”، تعزيز محفظتها من البيتكوين بشراء 122 بيتكوين بتكلفة تقارب 8 مليون دولار، رغم تسجيلها لخسائر صافية وانخفاض في الإيرادات.

خلال العام الحالي فقط، اقتنت الشركة، التي تُعد أكبر حائز للبيتكوين عالميا، على أكثر من 25,000 بيتكوين.

أعلنت “MicroStrategy” عن ارتفاع إجمالي حيازاتها من البيتكوين إلى 214,400 بيتكوين بعد هذا الاستحواذ الأخير في أبريل، حيث استغلت الشركة انخفاض الأسعار لتعزيز محفظتها.

رغم أن حجم الشراء الأخير كان أقل مقارنة بعمليات الشراء السابقة، فإن الشركة تظل ملتزمة بزيادة احتياطيها من البيتكوين.

في مارس 2024، بلغ سعر البيتكوين ذروة جديدة تجاوزت 73,000 دولار، ولكن العملة شهدت انخفاض بأكثر من 13% منذ ذلك الحين، حيث يتم تداولها الآن عند حوالي 62,100 دولار.

أفادت “MicroStrategy” أنها استحوذت على مجموع 25,250 بيتكوين بتكلفة إجمالية 1.65 مليار دولار، أو بمتوسط تكلفة قدره 65,232 دولار لكل بيتكوين، وذلك منذ نهاية الربع الرابع من عام 2023، مستفيدة من عروض ديون قابلة للتحويل ناجحة.

حتى 26 أبريل 2024، بلغت قيمة مجموع بيتكوين الشركة، الذي يبلغ 214,400 بيتكوين، حوالي 13.6 مليار دولار، تم شراؤها بتكلفة إجمالية 7.5 مليار دولار وبمتوسط سعر 35,164 دولار لكل عملة.

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