شركة الريبل توسع وجودها في اليابان من خلال شراكة جديدة: التفاصيل هنا

أعلنت شركة الريبل التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، عن توسيع نطاق تواجدها في اليابان من خلال شراكة جديدة مع شركة “HashKey DX”، هذه الأخيرة هي شركة استشارية متخصصة في تكنولوجيا البلوكشين مقرها طوكيو وتابعة لمجموعة “HashKey”.

تهدف هذه الشراكة إلى تسريع اعتماد حلول المؤسسات في السوق الياباني باستخدام XRP Ledger، وذلك بالتعاون مع “SBI Ripple Asia”، وهو مشروع مشترك تم تأسيسه في عام 2018 بين العملاق المالي الياباني “SBI” والريبل.

علق “براد غارلينغهاوس”، الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، على هذه الشراكة في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X، مشيرا إلى الإمكانيات التي تحملها هذه الشراكة لتعزيز حضور الريبل في اليابان.

تأسست “HashKey” في هونغ كونغ عام 2018 وقد أصبحت الرائدة في تقديم خدمات العملات المشفرة الشاملة في آسيا، حيث تخدم عملاء التجزئة والمستثمرين المؤسسات.

حققت المجموعة حجم تداول يتجاوز 7 مليار دولار، وتضم أكثر من 4000 شركة مسجلة.

في يناير، حصلت مجموعة “HashKey” على تمويل بقيمة 100 مليون دولار بعد اختتام جولة تمويل من السلسلة A، لتقدر قيمتها حاليا بـ1.2 مليار دولار.

تشير هذه الشراكة إلى التزام الريبل بتوسيع بصمتها العالمية وتعزيز إمكانية الوصول إلى حلول البلوكشين في اليابان.

اقرأ أيضا:

شركة “MicroStrategy” تستحوذ على المزيد من البيتكوين

اليوم موعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والايثيريوم في هونغ كونغ!