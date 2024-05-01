بعد حدث الانقسام بأيام: سعر البيتكوين يخسر مستوى 60 ألف دولار فهل هناك مزيد من الانخفاض؟

تراجع سعر البيتكوين بشكل ملحوظ في الساعات الأخيرة، حيث فقد سعر البيتكوين مستوى مهم والمتمثل في مستوى 60 ألف دولار.

تراجع سعر البيتكوين إلى غاية مستوى 57000 دولار في وقت إعداد هذه المقالة وبقي يتذبذب بشدة فوقها.

فهل مازال هناك المزيد من الانخفاض؟

شهد سعر البيتكوين انخفاض لمستوى 57 ألف دولار وهو تراجع لم تسجله العملة منذ شهرين تقريبا ويتزامن هذا الانخفاض مع يوم عطلة رسمية في معظم دول آسيا.

هذا المستوى من الانخفاض لم يُسجل منذ نهاية فبراير، حينما كان السوق يشهد زخم صعودي.

الآن، مع تحطم الدعم السوق الشهري، بدأ المحللون يركزون على التنبؤ بالقاع التالي.

رغم الانخفاض الأخير، يلاحظ المحللون أن مثل هذه التصحيحات كانت أكثر حدة في دورات السوق الصاعدة السابقة.

حيث يشير “راؤول بال”، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “Global Macro Investor”، إلى أننا شهدنا العديد من التصحيحات بهذا الحجم خلال العام الماضي، مما يعكس نمط قد يتكرر هذه السنة أيضا.

من جهة أخرى، يتوقع محلل العملات المشفرة المعروف باسم “كولد بلود شيلر” أن تحافظ الأسعار على انخفاضها، ممهدة الطريق لانتعاش محتمل بنسبة 30% من أعلى مستوى سجلته العملة في منتصف مارس، وقد ينخفض سعر البيتكوين إلى حوالي 52,000 دولار.

فيما يتعلق بالاستثمار والدخول المستقبلي، يقترح أحد المتداولين الانتظار لرؤية سلوك السوق إما باسترجاع مستوى 58 ألف دولار أو تسجيل انخفاض جديد إلى 52 ألف دولار قبل اتخاذ أي خطوات جديدة للدخول.

في سياق متصل، تشير التقارير الواردة إلى أن هناك تراجع عام في قيم الأصول، بما في ذلك الأسهم والسلع والسندات، وذلك قبل الاجتماع المرتقب للجنة الاحتياطي الفيدرالي.

وفيما يخص العملات الرقمية البديلة، تعاني هذه الفئة بشكل خاص، حيث انخفض إجمالي القيمة السوقية لهذه العملات بنسبة 6.4% خلال 24 ساعة الماضية، مما يعكس الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها هذه العملات.

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