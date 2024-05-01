ما العوامل التي أثرت على سعر البيتكوين وجعلته يهبط لمستوى 57 ألف دولار؟

تراجع سعر البيتكوين لمستوى لم يسجله منذ شهرين تقريبا.

حيث تدحرج سعر البيتكوين لمستوى دون 60 ألف دولار والذي كان يمثل دعم نفسي مهم.

بالنسبة للأسباب المتوقعة لهذا الهبوط فعديدة ولعل أبرز هذه الأسباب:

الترقب والتوقع لقرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

سبب آخر خيبة الأمل المسجلة بعد ادراج صناديق ETF البيتكوين والايثيريوم في هونغ كونغ حيث لم تحظى بالاهتمام والسيولة المتوقعة.

ناهيك عن خروج السيولة من صناديق ETF البيتكوين المدرجة في بورصات الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبب يمكن أن يضاف لقائمة هذه الأسباب هو التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي وتجنب الأصول ذات طابع المخاطرة.

جميعها أسباب جعلت سعر البيتكوين يهبط بالشكل الحالي بالرغم من أنه لم يمر الكثير عن حدث الانقسام في مكافأة تعدين البيتكوين التي حدثت قبل أيام والتي جعلت عرض البيتكوين الجديد يتقلص أكثر.

هذا بالنسبة للتحليل الأساسي.

أما بالنسبة للتحليل الفني لسعر البيتكوين فهناك مؤشرات فنية مختلفة حول تراجع سعر البيتكوين لمستوياته الحالية.

بالنسبة لمستويات الدعم الرئيسية لسعر البيتكوين فتقف عند: 52,000 دولار و48,500 دولار

أما مستويات المقاومة الرئيسية لسعر البيتكوين فتقف عند: 57,500 دولار، 63,800 دولار.

مع بداية شهر مايو سجلت عملة البيتكوين أدنى مستوياتها مما يعني تأكيد اتجاه هبوطها الذي كانت عليه في الأيام الأخيرة من شهر أبريل.

وإذا استمر الزخم الهبوط فمن المتوقع أن يزور سعر البيتكوين مستوى 52 ألف دولار أو 48 ألف دولار والتي تعد مستويات دعم رئيسية وهو ما أشرنا إليه سابقا.

هذا ويشير مؤشر MACD إلى تشكل تقاطع هبوطي وهو ما يعد إشارة سلبية على سعر البيتكوين.

التراجع الكبير في السعر قد يؤثر على النفسية ويجعل المضاربون يحجمون ويفكرون مليا قبل الدخول.

بالنسبة للعملات الرقمية البديلة فتأثرت بحركة البيتكوين وتراجع أغلبها للمستويات المسجلة في أوائل عام 2023 قبل بداية موجة الصعود.

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