هكذا كان رد فعل “CZ” مؤسس بينانس على الحكم الصادر بحقه!

رد فعل "CZ" مؤسس بينانس على الحكم الصادر بحقه!

بعد ترقب مطول لما سيؤول عليه الوضع القانوني للسيد “CZ” مؤسس بينانس حيث كان ينتظر محاكمته.

جمهور الكريبتو كان ينتظر النطق بالحكم القضائي أيضا بفضول، وهو ما صدر بالفعل.

يوم أمس 30 أبريل نطق القاضي وأمر بالسجن 4 أشهر للسيد “CZ” وهو يعتبر حكم مخفف على الرغم من مطالبة المحامين ابقائه تحت الرقابة بدلا من السجن.

لكن 4 أشهر أفضل من 36 شهر التي نادى بها المدعون.

في تعليقه وكردة فعله عن الحكم عليه بالسجن لمدة 4 أشهر أعرب “CZ” عن امتنانه لمن ساندوه حيث تلقى 161 خطاب دعم من أفراد عائلته وأصدقائه ورجال الأعمال وقادة الحكومة ومعارفه

حيث كتب “CZ” في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي مفاده:

جميعهم يعنون لي الكثير ويحافظون على قوتي.

سجن “CZ” الذي تقدر ثروته بحوالي 33 مليار دولار سيكون أول أغنى شخص على الاطلاق يقضي عقوبته في أحد السجون الفيدرالية الأمريكية.

وبحسب ما أفاد به “CZ” في وقت سابق فإنه وبعد انتهاء فترة عقوبته سيركز أكثر على التعليم كما أخبر أنه سيظل مستثمر سلبي في سوق العملات الرقمية المشفرة.

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