إلقاء القبض على المسوق لمشروع بيتكوين كاش في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي!

“روجير فير” من الشخصيات المعروفة في سوق الكريبتو منذ مدة طويلة.

حيث اشتهر بكونه من أوائل المستثمرين في البيتكوين والمسوقين بشكل كبير لمشروع البيتكوين كاش المنشق عن مشروع البيتكوين.

مؤخرا تم القبض على “روجير فير” في إسبانيا بتهم جنائية تتعلق بتهربه ضريبيا من الولايات المتحدة الأمريكية وتقديمه لإقرارات ضريبية كاذبة.

مؤخرا أعلنت السلطات الأمريكية أنها تسعى لإستلامه في أقرب الأجال.

بحسب وزارة العدل الأمريكية فإن “روجير فير” متهرب ضريبيا بنحو ما لا يقل عن 48 مليون دولار.

وفقا لآخر التحديثات فإن “روجير فير” تنازل عن الجنسية الأمريكية وحصل على جنسية “سانت كيتس ونيفيس” إلا أنه بقي يملك “MemoryDealers” و”Agilestar”، وهما شركتان مؤسستان في الولايات المتحدة تبيعان معدات الكمبيوتر والشبكات.

بحسب السلطات الأمريكية فإن “فير” بدأ في جمع عملات البيتكوين لنفسه وعن طريق شركاته في وقت مبكر من سنة 2011 وأخفى ما يملكه من هذه العملات الرقمية أثناء الاحصاء الضريبي.

أخبرت وزارة العدل بأنه طُلب منه أيضا دفع ضريبة يشار إليها باسم “ضريبة الخروج” على تلك المكاسب الرأسمالية.

وتظهر تقديرات السلطات الأمريكية أن “فير” وشركاته تمتلك ما يقرب من 131 ألف عملة بيتكوين عندما حصل على جنسية “سانت كيتس ونيفيس”.

تمتلك الشركتان وحدهما 73000 من عملات البيتكوين تلك.

وأضافت وزارة العدل:

يُزعم أن “فير” قدم أو تسبب في تقديم معلومات كاذبة أو مضللة إلى مكتب المحاماة والمثمن الذي أخفى العدد الحقيقي لعملات البيتكوين التي يمتلكها هو وشركاته. ونتيجة لذلك، يُزعم أن شركة المحاماة أعدت وقدمت إقرارات ضريبية كاذبة قللت بشكل كبير من قيمة الشركتين وعملات البيتكوين البالغة 73000، ولم يبلغ عن أن “فير” يمتلك أي عملات بيتكوين شخصيا.

بحسب التقديرات فإن “فير” باع بما قيمته 240 مليون دولار من البيتكوين ولم يبلغ عنها لمصلحة الضرائب.

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