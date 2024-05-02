هذه المرة الأمر مختلف: تراجع سعر البيتكوين BTC لم يكن بسبب الرافعة المالية

تراجع سعر البيتكوين بشكل ملحوظ مع بداية شهر مايو.

بعد أن حقق سعر البيتكوين قمة قياسية في شهر مارس الماضي، هدأ السعر تدريجيا ثم بدأ في عكس الاتجاه، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شهرين عند أقل من 60 ألف دولار.

المتابع لسوق الكريبتو يعلم جيدا بأن مثل هذه الانخفاضات والتذبذبات هي أمر عادي بالنسبة لسوق البيتكوين والعملات الرقمية البديلة.

عادة ما يقدم المحللون تفسيرا محتملا بأن الهبوط الحاد في سعر البيتكوين أحيانا يكون بسبب الرافعة المالية المفرطة، لكن محلل “Glassnode” المدعو “جيمس تشيك” يعتقد أن الأمر هذه المرة مختلف بالكامل.

حيث نشر “جيمس” على منصة X بما مفاده:

المشتقات ليست السبب. لقد تباطأت معدلات التمويل تدريجيا، وليس بشكل عنيف، وهو أمر صحي للغاية. وهو ما يشير إلى أننا لم نشهد نداء هامشي ضخم للعقود الآجلة في الساعات الماضية.

حيث انخفضت أسعار التمويل (أسعار التمويل هي رسوم تحددها منصات تداول المشتقات للحفاظ على التوازن بين سعر العقد وسعر الأصل الأساسي).

نشر ذات المحلل مخطط يوضح أن الفائدة المفتوحة (OI) لعقود البيتكوين الآجلة قد انخفضت عما كانت عليه في العام الماضي.

للعلم فإن الفائدة المفتوحة هي عدد عقود مشتقات العملات المشفرة المعلقة التي لم تتم تسويتها بعد.

ما يعني أن الانخفاض الحالي في سعر البيتكوين يعود لأسباب أخرى مختلفة وليس بسبب الرافعة المالية.

حاليا تراجع سعر البيتكوين لمستوى دون 60 ألف دولار ويتداول عند 57800 دولار بينما تقف القيمة السوقية الإجمالية لسوق الكريبتو عند 2.16 تريليون دولار.

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