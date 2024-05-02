تسجيل تدفقات خارجية قياسية في صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين

في تطور ملحوظ بسوق العملات الرقمية، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين يوم صعب، حيث بلغت التدفقات الخارجية قيمة قياسية تقدر بـ563 مليون دولار.

على الرغم من هذه التحديات، فقد كانت هناك بعض النقاط المضيئة، مثل صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock الذي سجل تدفقات واردة للمرة الأولى منذ مدة.

سجل صندوق GBTC التابع لـ Grayscale تدفقات خارجية تقدر بحوالي 167.4 مليون دولار، بينما شهدت FBTC التابع لشركة Fidelity تدفقات خارجية أكبر بلغت قيمتها 191 مليون دولار، ما جعل أداءها أسوأ مقارنة بـ GBTC.

يوم الأربعاء لم تسجل أي صندوق استثماري متداول للبيتكوين تدفقات واردة، في مؤشر قد يعكس التراجع السريع في الطلب.

أشار “نيت جيراسي”، محلل لصناديق ETF، إلى أنه على الرغم من هذه الأرقام التي قد تظهر بمظهر كارثي في البداية، إلا أن صندوق BlackRock قد جمع أكثر من 15 مليار دولار منذ بداية العام، مقارنة بصناديق الذهب المتداولة التي سجلت تدفقات خارجة بقيمة المليارات، رغم ارتفاع قيمة الذهب بنسبة 16٪ خلال عام 2024.

في تحليل للوضع، ذكرت بلومبرغ أن صناديق بيتكوين المتداولة بدأت تظهر علامات التوتر بعد انخفاض سعر البيتكوين.

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