شركة “ميكروستراتيجي” تخطط لإطلاق حل هوية لامركزي على بلوكشين البيتكوين

تعتزم شركة ميكروستراتيجي استغلال بلوكشين البيتكوين في إدارة الهويات من خلال منصة جديدة تحمل اسم “أورانج”.

وفقا لمسودة نُشرت على موقع GitHub، تستخدم المنصة طريقة “Bitcoin Inscription DID” (did:btc)، والتي تشمل تسجيلات البيانات في أقسام الشهادات الخاصة باليتكوين لإدارة المعرفات اللامركزية (DID).

تهدف منصة “أورانج” من ميكروستراتيجي إلى ضمان إدارة آمنة وفعالة للهويات الرقمية، من خلال استخدام مخرجات المعاملات غير المستهلكة (UTXOs) على بلوكشين البيتكوين، مما يساهم في تقليل كل من رسوم المعاملات ومساحة الكتلة.

خلال الحدث، طرح “مايكل سيلور”، الرئيس التنفيذي للشركة، الفكرة قائلا:

ألن يكون من الرائع لو كان بدلا من العلامة الزرقاء أو الخضراء، هناك علامة برتقالية تكون معيارا عالميا؟

مع ميكروستراتيجي، ربما نتمكن من تبني هذه الفكرة للهوية اللامركزية مع البيتكوين.

تم تصميم حل “الأورانج” لتوفير هويات لامركزية آمنة، لا يمكن التلاعب بها، وغير قابلة للتغيير، باستخدام بلوكشين بيتكوين العام فقط.

يميز هذا النهج منصة “أورانج” من مايكروستراتيجي عن الطرق السابقة بإدراج معلومات DID مباشرة على السلسلة، مما يضمن “دوام ونزاهة” البيانات دون الاعتماد على مصادر خارجية.

ليست مايكروستراتيجي الأولى التي تستكشف استخدام بيتكوين لحلول الهوية.

في عام 2016، تم تقديم مشروع يُعرف باسم BitID لتبسيط التحقق من الهوية للمنصات الإلكترونية مع الحفاظ على خصوصية المستخدم، رغم أنه لم يعد يعمل حاليا.

بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة ION (شبكة تراكب الهوية)، وهي نظام هوية ذاتي السيادة يستخدم بلوكشين بيتكوين وIPFS، ويعمل بناء على شبكة DID المبنية على Sidetree.

هناك شبكات بلوكتشين أخرى تستخدم استراتيجيات مماثلة، مثل Worldcoin، التي تسعى لإنشاء هوية رقمية عالمية وشبكة مالية.

كذلك، يُعتبر نظام “سيستيما دي دينيرو إليكترونيكو” في الإكوادور لافتًا، حيث أطلقت الإكوادور عملة رقمية مرتبطة بنظام هوية رقمي صادر عن الحكومة، مكّن المواطنين من الوصول واستخدام العملة الرقمية عبر هويتهم.

تم إيقاف برنامج الإكوادور في نهاية المطاف بعد مواجهة معارضة من البنوك الحكومية.

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